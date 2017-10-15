Beşiktaş yönetiminden Şenol Güneş'e ve takıma tam destek  

Tüm öncelik Monaco maçında

\'\'Ligte 8 puan kapatılmayacak fark değil \'\'

\'\'Tüm değerlendirmeler Monaco ve M.Başakşehir maçından sonra\'\'

Beşiktaş yönetimi ligte oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak lider Galatasaray\'ın 8 puan gerisine düşen takıma tam destek veriyor.

ALİ DANAŞ -İSTANBUL -(DHA) Son iki sezonunun şampiyonun kendileri olduğunu hatırlatan yöneticiler kaybedilen puanları kendi içlerinde sorgularken takıma yönelik olumsuz tepkilerin artmasının durumu daha da kötüye götüreceğini düşünüyor.

TÜM ÖNCELİK MONACO MAÇINDA

Şampiyonlar Ligi\'nde oynayacakları Monaco maçının şu andaki en önemli konu olduğuna değinen Siyah Beyazlılar \'\'Önümüzde çok önemli Monaco maçı var.Monaco maçını alırsak Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan çıkma işini %90 oranına getirmiş oluruz.Takımın da kendine olan güveni ve oynama hırsı yeniden üst seviyeye gelir.Bu yüzden şu anda ligteki puan kayıplarını bir haftalığına bir kenara bırakıp Monaco maçına odaklanmalıyız.\"diye değerlendirme yaptı.

\'\'LİGTE 8 PUAN KAPATILMAYACAK FARK DEĞİL \'\'

8 puanın kapatılmayacak bir fark olmadığına değinen yöneticiler \"Monaco\'dan sonra da M.Başakşehir ile oynayacağız.Önce Monaco\'dan güzel bir sonuçla dönüp ligte de M.Başakşehir\'i yenidiğimiz takdirde üstümüzdeki kara bulutlar bir anda dağılır.Bunlar futbolda her zaman olan şeyler.Lig için 8 puan geriye düşmemiz kötü ama kapatılmayacak bir fark değil.Daha 8. haftadayız ve son iki sezonun şampiyonu olarak bu farkı kapatacak bir kadromuz var.Önce Monaco ve M.Başakşehir maçlarını güzel bir şekilde geçelim sonrasında değerlendirmelerimizi yaparız.\'\' diyerek takıma destek yönündeki görüşlerini dile getirdiler.

\'\'TÜM DEĞERLENDİRMELER MONACO VE M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA\'\'

Oyun olarak geçen 2 sezonun çok gerisinde olduklarını da kabul eden yöneticiler \'\'Lig ve Avrupa maçlarının arasında oyun olarak bir uçurum var, bu doğru bir tespit ama bunu aşacak olan da yine teknik heyetimiz ve futbolcularımız.Her takım belli dönemlerde kötü oynayabiliyor.Ama bizi biraz rahatlatan Avrupada iyi oynamamız.Her ikisinde de kötü oynasak ilerisi için umutsuz düşünebilirdik.Ama Avrupadaki iyi oyun ligte de düzeleceğimiz konusunda bizi umutlandırıyor.Şenol Güneş lig maçlarında takıma gerekli olan motivasyon, çalışma ve geçen sezonlardaki oyun gücünü mutlaka uygulatacaktır.Şu an takımla ilgili konuşmak ve medyada yazıldığı gibi kararlar almak, oyuncu göndermek, cezalar vermek gibi durumlar kesinlikle söz konusu değil.Önce şu iki maçı hayırlısıyla atlatalım\'\' diye konuşarak tüm değerlendirmeleri Monaco ve M.Başakşehir maçlarından sonra yapacaklarını ifade ettiler.



