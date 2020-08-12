Beşiktaş yönetiminden İtalya'ya Balotelli seferi

Beşiktaş yönetimi, İtalyan golcü Mario Balotelli'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gidiyor.

Yeni sezon için topbaşı yapan Beşiktaş'ta öncelik forvet transferinde. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 25 veya 26 Ağustos'ta tek maç usulü oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki PAOK maçına kadar golcü alınması gerektiğini yönetime bildirdi.

Sözcü'nün haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler, ilk temaslarında olumlu izlenim gördüğü Mario Balotelli için bugün İtalya'ya gitme kararı aldı.

Beşiktaş kafilesi, Brescia yönetimi ve yıldız forvetin menajeriyle masaya oturacak. Balotelli, yıllık garanti 2.5 milyon Euro maaş talep etmişti.



Beşiktaş, bu rakamın yarısının Brescia yönetiminden karşılanmasını talep edecek. İtalyan kulüpten onay çıkması halinde 29 yaşındaki golcünün 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varılacak.

Geçen günlerde Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyadaki çağrısına ‘kalp' emojisiyle yanıt veren Balotelli, Brescia'nın gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olmasından dolayı ayrılmak istiyor.