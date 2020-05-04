Beşiktaş yönetiminden Caner Erkin ve Gökhan Gönül hakkında açıklama

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili ''Benim oyunculardan aldığım izlenime göre, Caner ve Gökhan ilk olarak bizimle görüşecekler'' dedi.

Kocadağ, transfer süreci, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili Haber Global’e konuştu. Kocadağ adı Beşiktaş ile anılan Alanyaspor’un futbolcusu N’Sakala ile ilgili ”Çok futbolcuyla temas halindeyiz ama basında yazıldığı gibi anlaşma yok. Görüşme aşamasındayız. Salgından önce çalışmalarımız başlamıştı ama şu an anlaşma konusunda acele etmeyeceğiz. Önce piyasayı görelim” yorumunu yaptı.

Kocadağ, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili ise ”Caner ve Gökhan’ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Benim oyunculardan aldığım izlenime göre, Caner ve Gökhan ilk olarak bizimle görüşecekler. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporuyla birlikte değerlendirip bir karar vereceğiz. Kendi şartlarımıza uyarsa Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz. Anlaşamazsak da zaten sezon sonunda serbest kalacaklar” ifadelerini kullandı.