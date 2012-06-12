T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş yönetiminde istifa şoku

Cem Bilge yaptığı açıklamada 'Fikret Orman git dedi, ben de gittim' dedi

12 Haziran 2012 16:05

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın göreve gelmesinin ardından yönetim kuruluna dahil olmayan ancak fahri olarak Futbol Komitesi için çalışmalar yapan İbrahim Altınsay, görevinden istifa etti. Siyah Beyazlı kulübün icra kurulu başkanlığını yürüten Cem Bilge, Başkan Orman'ın isteği üzerine görevinden ayrıldığı dile getirdi.

Altınsay'ın istifasını Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerine sunduğu ve istifasının kabul edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Siyah-beyazlı kulübün İcra Kurulu Başkanı Cem Bilge, Altınsay'ın istifasına üzüldüğünü, hatta şahsi olarak kendisinin istifayı kabul etmediğini belirterek, "Sayın İbrahim Altınsay yönetim kurulumuza istifa edeceğini iletti. Fikir ayrılıkları yaşadığını ve bu yüzden görevinden ayrılmak istediğini dile getirdi. Başkanımız Fikret Orman ve Futbol Komitesi istifayı kabul etti. Ancak ben şahsi olarak istifa etmemesi taraftarıydım. Kendisi Beşiktaş'a çok katkı sağlayacak bir isimdi. Başkanımız ve Futbol Komitemiz istifayı kabul ettiği için İbrahim Altınsay artık Futbol Komitesi için görev yapmayacak" dedi.


Bir istifa da Cem Bilge'den


Beşiktaş'ta 25 Mart'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Cem Bilge, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Siyah Beyazlı kulübün icra kurulu başkanlığını yürüten Cem Bilge, Başkan Orman'ın isteği üzerine görevinden ayrıldığı dile getirdi. Bilge, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fikret Orman ile bir çok konuda görüş ayrılığı yaşadığını ve sonuç olarak başkan Orman'ın isteği üzerine görevinden ayrıldığı söyledi.

Cem Bilge ayrıca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fikret Orman 'Git' dedi, ben de gittim. Kendisine rahatsızlık vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Cem Bilgeİbrahim AltınsayBeşiktaşfikret orman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24