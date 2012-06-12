Beşiktaş yönetiminde istifa şoku

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın göreve gelmesinin ardından yönetim kuruluna dahil olmayan ancak fahri olarak Futbol Komitesi için çalışmalar yapan İbrahim Altınsay, görevinden istifa etti. Siyah Beyazlı kulübün icra kurulu başkanlığını yürüten Cem Bilge, Başkan Orman'ın isteği üzerine görevinden ayrıldığı dile getirdi.

Altınsay'ın istifasını Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerine sunduğu ve istifasının kabul edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Siyah-beyazlı kulübün İcra Kurulu Başkanı Cem Bilge, Altınsay'ın istifasına üzüldüğünü, hatta şahsi olarak kendisinin istifayı kabul etmediğini belirterek, "Sayın İbrahim Altınsay yönetim kurulumuza istifa edeceğini iletti. Fikir ayrılıkları yaşadığını ve bu yüzden görevinden ayrılmak istediğini dile getirdi. Başkanımız Fikret Orman ve Futbol Komitesi istifayı kabul etti. Ancak ben şahsi olarak istifa etmemesi taraftarıydım. Kendisi Beşiktaş'a çok katkı sağlayacak bir isimdi. Başkanımız ve Futbol Komitemiz istifayı kabul ettiği için İbrahim Altınsay artık Futbol Komitesi için görev yapmayacak" dedi.



Bir istifa da Cem Bilge'den



Beşiktaş'ta 25 Mart'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Cem Bilge, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Siyah Beyazlı kulübün icra kurulu başkanlığını yürüten Cem Bilge, Başkan Orman'ın isteği üzerine görevinden ayrıldığı dile getirdi. Bilge, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fikret Orman ile bir çok konuda görüş ayrılığı yaşadığını ve sonuç olarak başkan Orman'ın isteği üzerine görevinden ayrıldığı söyledi.

Cem Bilge ayrıca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fikret Orman 'Git' dedi, ben de gittim. Kendisine rahatsızlık vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.