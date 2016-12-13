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Spor

Beşiktaş yönetimi, Tunç Uncu'nun ailesine ev alacak

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kartal Yuvası'nın bir günlük gelirini de terör saldırısında hayatını kaybeden Tunç Uncu'nun ailesine verilmesini istedi

13 Aralık 2016 18:08

Beşiktaş yönetimi, Kartal Yuvası'nda çalışan ve İstanbul'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Tunç Uncu'nun ailesine bir ev hediye etme kararı aldı.

Ekonomik olarak oldukça zor durumda yaşayan Tunç'un ailesi için siyah-beyazlı taraftarlar da harekete geçti.

Saldırıda yaşamını yitiren Tunç'un ailesine yardım etmek için Beşiktaş yönetimini mesaj yağmuruna tutan siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Arena'nın altında yer alan Kartal Yuvası'nın 1 günlük gelirinin Tunç Uncu'nun ailesine verilmesini talep etti.

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