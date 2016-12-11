Beşiktaş: Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu hayatını kaybetti!

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında gerçekleştirilen ve 29 kişinin şehit olduğu terör saldırısında kulübün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası'nın çalışanlarından Tunç Uncu, hayatını kaybetti.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Sağlık Bakanlığı'na geçilen bilgide 15 kişinin şehit olduğu belirtilmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Kartal Yuvası Çalışanımız Tunç Uncu, Terör Saldırısında Şehit Oldu

Hain terör saldırısında Kartal Yuvası çalışanlarımızdan Tunç Uncu şehit oldu.

Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı terör saldırısında, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarımızdan Tunç Uncu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü.



Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.