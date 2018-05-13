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Spor

Beşiktaş yönetimi mali ve idari açıdan ibra edildi

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü'nde Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi

13 Mayıs 2018 19:38

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü\'nde Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
BJK Akatlar Spor Kompleksi\'nde düzenlenen Beşiktaş Kulübü\'nün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Fikret Orman başkanlığındaki kulüp yönetiminin geçen yıla ait idari ve mali faaliyetleri için ayrı ayrı ibra oylaması yapıldı.
Oylama sonunda Siyah-beyazlı yönetim, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

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