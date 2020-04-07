Beşiktaş yönetimi maaş indirimi istedi, Llajic ve Elneny 'önce alacaklarımızı ödeyin' dedi

Ekonomik sıktıntı yaşayan Beşiktaş yönetiminin, oyunculardan istediği maaş indirimi talebine Adem Llajic ve Mohamed Elneny'nin "Önce alacaklarımızı ödeyin" mesajı verdikleri iddia edildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesi sonrasında siyah-beyazlılar, TFF’den aldığı maç primi, yayıncı kuruluş katkısı ve bilet satış ile mağaza satış gelirlerinden de olmuştu.



Barcelona’nın yaptığı gibi oyuncu maaşlarında indirime gitmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi, bu konuda oyuncularla temas kurmaya başladı.



Fanatik'in haberine göre; ilk olarak takımın en çok maaş alan oyuncularıyla temas kuran futboldan sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’ın, 2.2 milyon Euro alan Adem Ljajic ve 2 milyon Euro kazanan Mohamed Elneny’den sert bir geri dönüş aldığı ortaya çıktı.

Telefonla iki futbolcuyu arayan yöneticilerin, yıldız isimlerden benzer cevaplar aldığı kaydedildi. Oyuncuların, "Tüm dünyada kulüpler ve futbolcular, bu konuda üstlerine düşen görevleri yapıyor. Biz de gerekeni yaparız. Ancak ilk olarak geçmiş dönemden kalan alacaklarımızı ödeyin, sonra indirim şartlarını görüşelim" karşılığını verdiği öğrenildi.

Ödemeler 4 ay geriden geliyor

Siyah-beyazlı yönetim, ekonomik problemler sebebiyle futbolcuların maaşlarını 4 ay geriden ödüyor.



Oyunculara, son olarak Aralık ayında ödemelerin yapıldığı, sonraki döneme ait alacaklarının ise henüz hesaplarına yatırılamadığı kaydedildi