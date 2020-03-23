Beşiktaş yönetimi, Koronavirüs testi için hastaneye başvurdu

Beşiktaş yönetiminin, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından acil olarak Koronavirüs testi için hastaneye başvuruda bulunduğu bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak. (İHA)
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