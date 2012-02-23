T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Yönetim Kurulu istifa etti

Beşiktaş yönetimi bu akşam yaptığı toplantı sonrası toplu olarak istifa etti.

23 Şubat 2012 21:44

 

T24 - Beşiktaş yönetimi bu akşam yaptığı toplantı sonrası toplu olarak istifa etti. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin istifası, 26 Şubat'ta yapılacak mali kongre sonrası geçerli olacak. 
 
Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin istifası, 26 Şubat'ta yapılacak mali kongre sonrası geçerli olacak. 
 
Buna göre, 31 Ocak 2010 tarihinde göreve gelen başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kurul üyelerinin, 26 Ocak'taki Mali ve İdari Olağan Genel Kurul'un ardından bugün verdikleri istifaları geçerli sayılacak.

ETİKETLER

bjk

İlgili Haberler

Yıldırım Demirören Beşiktaş'a yeni statla veda edecek

Yıldırım Demirören, 26 Şubat Pazar günü son kez idari ve mali kongreye katılacak, yeni stat inşaatının müjdesini verecek.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24