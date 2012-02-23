Beşiktaş Yönetim Kurulu istifa etti

T24 - Beşiktaş yönetimi bu akşam yaptığı toplantı sonrası toplu olarak istifa etti. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin istifası, 26 Şubat'ta yapılacak mali kongre sonrası geçerli olacak.

Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin istifası, 26 Şubat'ta yapılacak mali kongre sonrası geçerli olacak.

Buna göre, 31 Ocak 2010 tarihinde göreve gelen başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kurul üyelerinin, 26 Ocak'taki Mali ve İdari Olağan Genel Kurul'un ardından bugün verdikleri istifaları geçerli sayılacak.