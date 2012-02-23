Yıldırım Demirören Beşiktaş'a yeni statla veda edecek

T24 - TFF başkanlığına aday olan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, 26 Şubat Pazar günü son kez idari ve mali kongreye katılacak, yeni stat inşaatının müjdesini verecek. En az 35 bin kapasiteli olacak yeni İnönü Stadı projesinden otel ve alışveriş merkezi çıkartıldı. Projeyi destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da, "Beşiktaş camiasının içi rahat olsun." dedi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını koymasıyla birlikte Siyah-Beyazlı camiada yeni bir süreç başladı. Demirören, 27 Şubat Pazartesi günü yapılacak TFF Olağanüstü Kongresi'nden önce Siyah-Beyazlı kulübün Mali ve İdari Genel Kurulu'nda son kez üyelerinin karşısına çıkacak. 26 Şubat Pazar günü yapılacak kongrede üyelerden helallik isteyecek tecrübeli başkan, bir de müjde verecek. Beşiktaş'a başkan seçildiği ilk günden itibaren en büyük hayallerinden biri olan yeni İnönü Stadı projesinin startını da burada verecek. Son bir yıldır stat konusuna ciddi mesai harcayan Demirören, yeni projenin detaylarını anlatarak mali ve idari açıdan da üyelerden ibra isteyecek.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la bir araya gelen Başkan Demirören, İnönü'nün şu andaki konumunun korunması ve doğal yapısına uygun bir şekilde yeniden yapılması ile ilgili izinleri aldı. Yeni stada sıcak bakmayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da gönlü alınarak Günay'ın dile getirdiği ölçülere uygun bir proje hazırlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da yeni yapılacak İnönü Stadı ile ilgili kararlı tutumlarını koruduklarını söyledi. Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın hassasiyetlerini dikkate aldıklarını belirterek, "Stadyum projesinde otel ve alışveriş merkezi olmayacak. Bölgenin kültürel dokusuna zarar vermeden stadyum inşasına başlanacak." ifadelerini kullandı. Bakan Kılıç, yeni stat ile ilgili ipuçlarını da verdi: Stadyum kapasitesi belirlenirken UEFA kriterleri gözetilecek. Yeni yapı, Türk sporuna ve olimpiyat sürecine önemli bir katkı sağlayacak. Stadyum, bulunduğu yerin dışında başka bir yere yapılmayacak.

Yeni stadın Siyah-Beyazlı camianın beklentilerine cevap vereceğini belirten Bakan Kılıç, "Beşiktaş camiasının tedirgin olmasına gerek yok. Sorunun mantık çerçevesinde aşılmasını desteklemek lazım. Mümkün olanı imkânsız kılmamak gerekir." sözlerini kullandı.

Bu arada son hazırlanan projede alışveriş merkezi ve otelle ilgili bölümler çıkartıldı. Deniz tarafındaki tarihi doku baz alınarak yeni stadın tamamı taş yapı şeklinde inşa edilecek. Deniz tarafındaki tribün hariç diğer tarafların üstü kapatılacak. Koltuk sayısı muhtemel bir Avrupa finali ya da organizasyonu düşünülerek en az 35 bin olacak.

Beşiktaş'ı kongre heyecanı sardı

Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu başkanlığı için çaba gösterirken Siyah-Beyazlı camia ise yeni başkanını arıyor. Demirören yönetimi 2. başkanı Metin Keçeli, kulüpte yeni bir sürecin başladığını söyledi. Kendisinin başkan olmak gibi bir ihtirasının bulunmadığını kaydeden Keçeli, "Tüzükte yazan maddeler açık. Yönetimin Divan Kurulu'na devredilmesi gerekebilir. Hukuki açıdan da bakıldığında bu süreçte idarenin Beşiktaş yönetiminde kalması doğrudur. Kulüpler bu zamana kadar kayyuma devredilmiş ama Divan'a devredilmemiş." ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş Kulübü'nde başkanlığa adaylığını ilk açıklayan isim eski yöneticilerden Levent Erdoğan oldu. Öte yandan bir grup Beşiktaşlı, "Beşiktaş'ın geleceği için el ele" diyerek cumartesi günü Ceylan Otel'de panel düzenleyecek.