Beşiktaş, yıllık 3.4 milyon Euro kazanan Vida'ya bir kez daha 'git' diyecek

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında yenilen 4 golün ikisinde doğrudan etkisi olan 31 yaşındaki deneyimli stoper Domagoj Vida ile bir kez daha toplantı yaparak takımdan ayrılmasını isteyecek.

Beşiktaş'ta 3.4 milyon Euro kazanan ve bu rakamla takımın en pahalı oyuncusu olan Domagoj Vida gelen teklifleri birer birer geri çeviriyor.

Yöneticilerin, "Bu ekonomik sıkıntıda sana bu kadar para ödemek istemiyoruz. Ya indirim yap ya da kendine takım bul" demesine rağmen ikisine de yanaşmayan Hırvat stoper, "İstanbul'da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum" derken son olarak Roma'nın 3 milyon Euro'dan 3 yıllık teklifine de olumsuz yanıt verdi.



Vida'nın tüm bu yaşananların ardından Konyaspor karşısında alınan 4-1'lik tarihi yenilgide iki golün başrolünde olması da ipleri iyice gerdi.



Başkan Ahmet Nur Çebi, bu hafta içerisinde 31 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelecek ve bu kez daha sert bir tavırla oyuncuya kapıyı gösterecek. Vida'nın gitmesinin hem kendisi hem de kulüp adına daha hayırlı olacağı belirtilecek.