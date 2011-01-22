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Spor

Beşiktaş yıldızlarını statta unuttu!

Beşiktaş'ın bu akşam Bucaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından Siyah-beyazlı takımı taşıyan otobüsün stattan erken ayrılması krize neden oldu.

22 Ocak 2011 02:00

T24 - Beşiktaş'ın bu akşam Bucaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından Siyah-beyazlı takımı taşıyan otobüsün stattan erken ayrılması krize neden oldu.

Beşiktaş yıldızlarını statta unuttu...

Futbolculardan Quaresma, Fernandes, Simao, İbrahim Toraman ve İsmail takım otobüsünün erken gitmesinden dolayı farklı araçlarla Nevzat Demir Tesisleri'ne gidebildiler.

Bu arada Beşiktaş-Bucaspor maçını tribünden takip eden Portekiz Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Leonel Pontes, karşılaşmanın ardından Simao, Quaresma ve Fernandes ile özel olarak görüştü.


Başkan Demirören soyunma odasına indi

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek oyuncuları ve teknik kadroyu tebrik ettiler.

Soyunma odasında yaşanan sevince ortak olan yöneticiler, daha sonra dün yanın hayatına başlayan BJK TV'de canlı yayın konuğu oldular.

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