Beşiktaş yenilgiye rağmen turladı

Osmanlıspor - Beşiktaş: 2-1

ANKARA, (DHA)

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak

OSMANLISPOR: Hakan, Muhammed, Maxsö, Numan, Carlos, Lawal, Mehmet (Dk. 76 Lumanza), Regattin, Özer (Dk. 65 Musa), Serdar (Dk. 56 Aminu), Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan (Dk. 78 Adriano), Pepe (Dk. 57 Talisca), Mitrovic, Caner, Medel, Necip, Lens, Tolgay, Orkan (Dk. 84 Fatih), Mustafa

GOLLER: Dk. 86 - Dk. 88 (P) Cikalleshi (Osmanlıspor - Dk. 83 Mustafa (Beşiktaş)

SARI KART: Mitrovic (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor\'a 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 4-1\'lik galibiyetten dolayı çeyrek finale yükseldi. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 86\'da ve 88\'de penaltıdan Cikalleshi kaydederken, Beşiktaş\'ın tek golü 83\'üncü dakikada Mustafa Pektemek\'ten geldi.

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