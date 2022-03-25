Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmeye başladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş teknik direktörlük görevi için İstanbul'a getirdiği Valerien Ismael'i Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Siyah-Beyazlı kulüp internet sitesinde de Fransız çalıştırıcı ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Valerien Ismael'in sözleşme detayı

Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki teknik direktör Siyah-beyazlılardan 750 bin euro kazanacak.

Fransız çalıştırıcı takımla antrenmanlara bu hafta başlayacak ve 3 Nisan'da Trabzonspor karşılaşmasında kulübede yerini alacak.

Önder Karaveli ise Valerien Ismael'in ekibinde yer alacak.

Valerien Ismael kimdir?

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.