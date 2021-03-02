Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u Atiba'nın golüyle geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 59. dakikada Atiba Hutchinson'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 57'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.

Kara Kartal, 29. hafta maçında Gaziantep'i ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Denizlispor'a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.

23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.

38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda, 59. dakikada sahne alan Atiba, takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Atiba, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 57 yaptı ve aynı puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.