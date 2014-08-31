Beşiktaş yeni 10 numarasını resmen duyurmaya hazırlanıyor

Beşiktaş, Ukrayna ekibi Metalist'in Arjantinli yıldızı Jose Sosa'yı 4 yıllığına renklerine bağladı. 29 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro ödeyecek olan Kara Kartal'ın, transferi bugün resmen açıklayacağı öğrenildi.

Bu bölge için; Diego Ribas, Manuel Lanzini, Marko Marin ve Bryan Ruiz gibi isimlerle görüşmesinin ardından son olarak Sosa’da karar kılan Başkan Fikret Orman’ın, transfer sezonunun bitimine 2 gün kala beklenen takviyeye gerçekleştirdiği bildirildi. Fanatik'te yer alan habere göre Orman, yaptığı açıklamada transfer konusunda bir ismi bugün resmi olarak bir duyuracaklarını belirterek Sosa transferini işaret etti. Konu hakkında açıklamada bulunan 29 yaşındaki futbolcunun menaceri Ezequiel Manera, “Beşiktaş’la kesin olarak anlaştık. Ukrayna’da görüşmeler tamamlandı. Jose, birkaç günlüğüne eşyalarını toplamak için İspanya’ya gidecek, önümüzdeki hafta İstanbul’da resmi olarak taraftara tanıtılacak” ifadelerini kullanarak Sosa’nın yakın zaman içinde resmen Siyah-Beyazlı formayı giyeceğini müjdeledi. Öte yandan transferin detaylarıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Fransız L’equipe gazetesi, Beşiktaş’ın 4 milyon Euro’luk transfer bedelini 4 taksit halinde ödeyeceği duyuruldu.

La Liga’da kupa kaldırdı

Kara Kartal’ın yeni transferi Sosa, Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en başarılı isimler arasında yer alıyor. Özellikle duran toplardaki etkinliğiyle bilinen 29 yaşındaki futbolcu, ikili mücadelelerdeki başarısıyla da tanınıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında İspanya La Liga’da kupaya uzanan ve Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Atletico Madrid’te forma giyen Sosa, Kırmızı- Beyazlılar’ın bu başarıları kazanmasında katkıda bulunmuştu.

Sosa kimdir?

Tam Adı: Jose Ernesto Sosa

Doğum Tarihi: 19.06.1985

Doğum Yeri: San Lorenzo

Ülkesi: Arjantin

Yaşı: 29

Boyu: 181

Kilo: 75

Mevkii: Orta saha

Kulübü: Metalist

Oynadığı takımlar: Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv