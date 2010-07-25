-BEŞİKTAŞ VİKTORİA PLZEN MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımı ile 29 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, iki grup halinde çalıştı. Bir grup istasyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirirken, diğer grup ise pas çalışması yaptı. Tam sahada taktik çalışmaların yapıldığı idmanda, Schuster de zaman zaman oyunculara uyarılarda bulundu. Beşiktaş'ın bugünkü idmanına tedavileri süren Rüştü Reçber, Rıdvan Şimşek ve Yusuf Şimşek katılmadı. Belinde ağrıları bulunan Bobo ise takımdan ayrı çalıştı. Siyah-beyazlı takım, Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.