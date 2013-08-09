Trabzonspor Kukesi, Beşiktaş ise Tromsö ile eşleşti



UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakiplerimiz belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşti. Avrupa Ligi’nde ise Trabzonspor Arnavutluk'un Kukesi takımıyla; Beşiktaş Norveç'in Tromsö takımı ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminde İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimine seri başı olarak katılmayan Fenerbahçe, Arsenal'i elemesi ve Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki (CAS) davasının olumlu sonuçlanması halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına adına yazdıracak.

Fenerbahçe ilk maçını 20 veya 21 Ağustos'ta Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, ikinci maçını 28-29 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminde diğer eşleşmeler ise şöyle sonuçlandı:

Fenerbahçe (Türkiye) - Arsenal (İngiltere)

Olympique Lyonnais (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

Schalke 04 (Almanya) - Metalist Kharkiv (Ukranya)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Milan (İtalya)

Paços de Ferreira (Portekiz) -Zenit (Rusya)

Steaua Bükreş (Romanya) - Legia Varşova (Polonya)

Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Maribor (Slovenya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)

Ludogorets Razgrad (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)

Shakhter Karagandy (Kazakistan) - Celtic (İskoçya)

Avrupa ligi kura çekimi

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri de İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu.



Kuraya seribaşı olarak katılan Beşiktaş, Norveç’in Tromsö takımıyla eşleşirken, siyah beyazlılar gibi kuraya seribaşı olarak giren Trabzonspor’un rakibi de Arnavutluk temsilcisi Kukesi oldu.

Beşiktaş ilk maçı deplasmanda; Trabzonspor ise ilk maçı evinde oynayacak.



UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Turu geçen takımlar gruplara kalacak, elenenler bu sezon Avrupa defterini kapatacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminde diğer eşleşmeler ise şöyle sonuçlandı:

Kuban Krasnodar (Rusya) - Feyenoord (Hollanda)

Zulte Waregem (Belçika) - APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

Rapid Wien (Avusturya) - Dila Gori (Gürcistan)

Tromsö (Norveç) - Beşiktaş (Türkiye)

Pandurii (Romanya) - Braga (Portekiz)

Swansea City (İngiltere) - Petrolul Ploieşti (Romanya)

Apollon Limassol (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Nice (Fransa)

Atromitos (Yunanistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Aktobe (Kazakistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Hafnarfjördur (İzlanda) - Genk (Belçika)

Elfsborg (İsveç) - Nordsjaelland (Danimarka)

Sl sk Wroclaw (Polonya) - Sevilla (İspanya)

Salzburg (Avusturya) - VMFD Zalgiris (Litvanya)

Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Minsk (Belarus) - Standard Liege (Belçika)

Jablonec (Çek Cumhuriyeti) - Real Betis (İspanya)

HNK Rijeka (Hırvatistan) - Stuttgart (Almanya)

Chornomorets Odesa (Ukrayna) - KF Skënderbeu (Arnavutluk)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - PAOK (Yunanistan)



St. Gallen (İsviçre) - Spartak Moskova (Rusya)



Molde (Norveç) - Rubin Kazan (Rusya)

Vojvodina (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Trabzonspor (Türkiye) - Kukesi (Arnavutluk)

Esbjerg (Danimarka) - Saint-Etienne (Fransa)



Grasshopper (İsviçre) - Fiorentina (İtalya)

Maccabi Haifa (İsrail) - Astra (Romanya)

Udinese (İtalya) -Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Tottenham Hotspur FC (İngiltere)

Estoril Praia (Portekiz) - Pasching (Avusturya)

Nomme Kalju (Estonya) - Dnipro Dnipropetrovsk (Ukrayna)

Partizan (Sırbistan) - Thun (İsviçre)