Beşiktaş ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol krizi; GSGM dava açmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın, Vodafone Arena'daki ilk maçının ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile arasında anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Bursaspor karşılaşmasında protokolü vermediği gerekçesiyle dava açmaya hazırlanırken, yönetimin Spor Toto ile yapılan protokol ve anlaşmalara da uymadığı iddia edildi.

Sporx'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetiminin, Gençlik Spor İl Müdürlüğü (GSGM) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ( TFF) talimatlarında "protokol tribünlerinin düzenlemesi Gençlik Spor İl Müdürlüğünce yapılır" ibaresine karşın ilk resmi maç olan Bursaspor karşılaşmasında kanuna uymadığı gerekçesiyle yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

Kanunda, "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğüne ait olan ve spor federasyonlarının resmi müsabakalarının yapıldığı spor tesisleri ile Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen profesyonel futbol müsabakalarının oynandığı stadyumların protokol tribünlerinin yerleşim düzeni ve protokol yönlendirmesi Spor Genel Müdürlüğünün talimatları ve protokol listelerinde (Başkent protokolü, spor protokolü ve il protokolü) belirtilen esaslar dahilinde müsabakaların yapıldığı Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğünde yapılmaktadır" ifadeleri yer alıyor.