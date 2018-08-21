Beşiktaş ve Galatasaray'dan  bayram tebriği

Fikret Orman: \"Bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir\"

Mustafa Cengiz: \"Bayramlar, ülkemizin sulh ve sükunu, birlik ve kardeşliği açısından büyük önem arz etmektedir\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle tebrik mesajları yayımladı.

Bayramların birleştirici günler olduğuna dikkat çeken Beşiktaş Kulübü BaşkanıFikret Orman, \"Milli ve dini duygularımızın öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarımızın güçlendiği bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir. İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir. Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı\'nı kutluyorum\" dedi.

MUSTAFA CENGİZ: \"BAYRAMLAR, ÜLKEMİZİN SULH VE SÜKUNU, BİRLİK VE KARDEŞLİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR\"

Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik ortamı içinde nice güzel Bayramlar temennisinde bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, \"Kültürümüz gereği bir aile ve millet olarak bizlerin harcı olan sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma ortamının pekiştirildiği Kurban Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Milli ve dini bayramlarımız; kırgınlıkların, küslüklerin, dargınlıkların, ayrılıkların giderilmesi, komşularımızla olan ilişkilerin pekiştirilmesi, ülkemizin sulh ve sükunu, birlik ve kardeşliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle bugün başlayan Kurban Bayramının tüm camiamıza, taraftarlarımıza, sporcularımıza, spor kamuoyuna, rakiplerimize ve tüm halkımıza mübarek olmasını diler; herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik ortamı içinde nice güzel Bayramlar temenni ederim\" açıklamasında bulundu.