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Spor

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu; Liverpool vazgeçti

Fellaini transferinde gelişme var

11 Nisan 2018 17:37

Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini'nin adı uzun bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la birlikte anılıyordu.

Ada basınından Daily Mail'in haberine göre; Belçikalı merkez orta saha oyuncusunun transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Haberde yıldız futbolcuyla daha önce ilgilendiği öne sürülen Liverpool'un transferden vazgeçtiği ve başka oyunculara yöneldiği belirtildi.

30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Roma, Monaco ve Paris Saint Germain'in de adı geçiyor.

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