Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanları bir araya geldi

Tevfik Yamantürk: \"İsterdim ki Galatasaray Kulübü de burada olsun\"

Vefa Küçük: \"Durum ne olursa olsun divan başkanları verilen davete veya uzatılan ele cevap vermesi lazım\"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve üyeler ile Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve kurul üyeleri öğle yemeğinde bir araya geldi.

Vodafone Park\'ta bulunan bir restoranda gerçekleştirilen buluşma öncesinde iki kulübün Divan Kurulu Başkanları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vefa Küçük ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerine davetlerini kabul ettikleri için teşekkür eden Tevfik Yamantürk, \"Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Değerli Fenerbahçe\'nin değerli Divan Kurulu Başkanı Vefa Bey ve arkadaşları kulübümüze, yeni evimize şeref verdiniz. Bu toplantıları bundan bir müddet evvel büyüğümüz Vefa Bey başlatmıştı. Bu ikinci toplantıda da huzur içinde güzel bir yemek yiyip, Türkiye\'deki kulüplerimizi, spor alemini konuşacağız. Bugün isterdim ki Galatasaray Kulübü de burada bulunsun. Ancak kendileri de haklı olan sebeplerle \'bir daha ki sefere\' dediler. Bir daha ki davet de onların daveti. Kendimizi de davet ettirmiş oluyoruz bu şekilde. Bizim kulüp olarak da insan olarak da inancımız, bu işler kavgayla olmaz. Bu işler konuşmakla, el sıkışmakla olur. Kulüplerimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkmasının yolu, marka değerini artırmak. Marka değeriyle beraber gelirleri artırmaktır. Biz Vefa Bey ile Beşiktaş Kulübü olarak bunu yapma gayreti içindeyiz. Bu söylediğimiz sadece 3-4 büyük kulüp için geçerli değil. Bütün Türk kulüpleri için geçerlidir. Spor endüstrisinin değeri arttıkça kulüplerin kendi kendilerine yaşayabileceklerine inanıyorum. Bunun için de küçük bir şart var. Bunun için de kulüplerin kasaları kulüplere ait olmalıdır\" diye konuştu.

VEFA KÜÇÜK: \"DURUM NE OLURSA OLSUN DİVAN BAŞKANLARININ, VERİLEN DAVETE VEYA UZATILAN ELE CEVAP VERMESİ LAZIM\"

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise konuşmasında şunları söyledi;

\"Öncelikle bizi bugün davet eden Beşiktaş Divan Başkanı Sayın Tevfik Yamantürk ve Divan Kurulu üyesi arkadaşlara kulübüm, şahsım ve beraber katıldığım arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Daha önce Galatasaray Kulübü Divan Başkanı ve Beşiktaş Kulübü\'nün önceki divan başkanıyla biz belli aralıkla bir araya geliyorduk. Bu medya kanalıyla sizlerin önünde olmadığı için pek bilinmiyordu. Ancak bundan önce bizim kulübümüzde Fenerbahçe Tesisleri\'nde Sayın Yamantürk ve Galatasaray Divan Başkanı Sayın Hamamcıoğlu davetimize icabet etmişlerdi. Bu bizi son derece memnun etmişti. O günkü yemekte bugün buluşmak için karar almıştık. Ben de sabah Hamamcıoğlu\'nun beni aramasıyla bugünkü toplantıya katılamayacağını öğrendim. Tabii ki O\'nun katılmaması, davet sahibi Sayın Yamantürk olduğu için bana yorum yapmak düşmez. Ancak şunu söyleyebilirim. Biz 3 büyük kulübün durumu, şartları ne olursa olsun, ligdeki durumumuz, Türk sporundaki durumumuz, yönetim kurulu ve başkanlar arasındaki medeni ilişkiler ne olursa olsun, olumsuz da olsa biz divan başkanları kulüpleri temsilen ve tabir doğruysa duayen üyelerimizi temsil etmek nedeniyle, divan başkanlarının verilen davete veya uzatılan ele cevap vermesi lazım. Ben Fenerbahçe\'yi temsilen bugün buradayım. Beşiktaş\'ı temsil eden Sayın Divan Başkanımız Tevfik Yamantürk\'ün davetine biz icabet ettik, biz Fenerbahçeli olarak uzatılan eli her zaman sıkarız. Her davete de icabet ederiz. Bugün dostane bir yemek yiyerek, bir sohbet yapacağız. Bu sohbetimizin önce Beşiktaş ve Fenerbahçe\'ye hayırlar getirmesini diliyorum. Türk sporuna katkı yapmasını diliyorum. Bugün hem Fenerbahçe\'nin hem de Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi\'nde maçları var. Beşiktaş Kulübü\'ne Norveç\'te yapacağı karşılaşmada başarılar diliyorum. Tabii ki Fenerbahçe\'nin maçında da oyuncularımıza başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

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