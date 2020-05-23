Beşiktaş ve Fenerbahçe gol kralının peşinde

Hırvatistan Ligi'nde takımı NK Ojisek 5. sırada olmasına rağmen rakipsiz bir şekilde gol krallığına yürüyen Mirko Maric için Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer yarışına girdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürürken oyuncunun Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor

Koronavirüs sebebiyle lige veren aranın uzamasıyla bir yandan da yeni sezon çalışmalarını başlatan takımlarda transfer çalışmaları da başlamış durumda. Yeni sezon planlamaları doğrultusunda yaşanan maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesi elinde olan futbolculara yönelen İstanbul'un devleri bonservis harcayacakları oyuncuları da titizlikle seçmeye gayret ediyor.

Habertürk'ün aktardığına göre bu doğrultuda Fenerbahçe ve Beşiktaş Hırvatistan Ligi'ne bu sezon damga vuran forvet oyuncusu Mirko Maric için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. İki kulüp her ne kadar bu yarıştan dolayı oyuncu ve kulübün taleplerinin artmasına izin vermemek için tedbirli davransalar da hem Sarı-Lacivertliler hem de Siyah-Beyazlılar oyuncuyu kadrolarına katabilmek için büyük çaba gösteriyor.