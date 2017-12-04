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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe Fransız forvet için kapışacak 

Arsenal'dan Ocak ayında ayrılması beklenen Olivier Giroud iştah kabartıyor  Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fransız forveti Olivier Giroud'un Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor

04 Aralık 2017 14:50

Arsenal\'dan Ocak ayında ayrılması beklenen Olivier Giroud iştah kabartıyor 

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal\'in Fransız forveti Olivier Giroud\'un Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal\'de son dönemlerde forma şansı bulumayan ve vatandaşı Alexandre Lacazette\'nin gerisinde kalan Giroud, 2018 Dünya Kupası\'nda forma giymek için takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. 
Fransa Milli Takımı yardımcı antrenörü Guy Stephan, Giroud\'un durumu ile alakalı yaptığı açıklamada \" Olivier Giroud kadromuz için önemli bir isim. Ancak istediğimiz düzeyde takımında forma şansı bulamayor. Kendisinin buna bir çözüm bulması lazım. Ocak ayında düzenli forma giyeceği bir takıma gitmesi gerekebilir\" şeklinde konuştu. 
2018 Dünya Kupası\'nda  Fransa Milli Takımı forması giymek için Arsenal\'dan ayrılacağı belirtilen Giroud\'un talipleri arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe\'nin de olduğu iddia edildi. 
Devre arasında Cenk Tosun\'a iyi bir teklif yapılması durumunda satılacağı konuşulan Beşiktaş\'ta forvet alternatiflerinden birinin Olivier Giroud olabileceği belirtilirken, Şampiyonlar Ligi\'nde yoluna devam eden Beşiktaş\'ın 31 yaşındaki Fransız yıldızı sezon sonuna kadar kiralayabileceği belirtildi. 
 

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