Beşiktaş, Valentin Rosier transferini bitiriyor

Beşiktaş, Valentin Rosier’i bekliyor. Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcu için Sporting ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş, Valentin Rosier transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Bir süre önce Fransız sağ bekle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Sporting ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

Yapılacak sözleşmeye göre; Beşiktaş, Portekiz ekibine 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak.

Galatasaray’ın da talip olduğu Rosier, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı için sarı-kırmızılılar görüşmeleri askıya almıştı. 2 sezon önce Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer olan Fransız oyuncu, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giydi.

Rosier, siyah-beyazlı takımla çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı. (NTV Spor)