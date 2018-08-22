Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için son virajda 

Şenol Güneş\'in hücum dörtlüsü kim olacak?

Negredo yok, gol silahı Cyle Larin ve Ryan Babel

İki takım arasında seyirci anlaşması

Partizan ile 4 yıl sonra yeniden

ALİ DANAŞ / BELGRAD,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için son viraja girdi. Siyah beyazlılar play-off eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak. Yarın akşam TSİ 21:30\'da Partizan Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak\'ın yardımcılıklarını ise Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ\'İN HÜCUM DÖRTLÜSÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan karşısına ligde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda değişiklikler yaparak çıkacak. Kaleyi Tolga Zengin\'e teslim edecek olan Güneş, savunma hattını Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano\'dan oluşturacak. Orta saha ve hücum bölgesinde bir kaç alternatifi bulunan tecrübeli teknik adamın Medel ve Tolgay Arslan\'dan kurmayı düşündüğü orta ikilideki 2\'nci tercihi Medel-Oğuzhan olabilir. Ancak maçın deplasmanda oynanmasından dolayı defansif yönü daha kuvvetli Medel-Tolgay ikilisi ilk seçenek görünüyor.

Hücum bölgesinde ise Şenol Güneş\'in Oğuzhan\'ı resmi maçların hepsinde 10 numara bölgesinde oynattığı biliniyor. Ancak Oğuzhan\'ın 10 numara bölgesindeki yetersizliği ve son iki maçta çıkan ilk oyuncu olması Şenol Güneş\'i yeni kurgular yaratmaya itebilir. Lens-Quaresma-Oğuzhan-Babel ve Larin\'in yanı sıra Caner\'in de hücum bölgesinde oynayacağı seçenekleri belirleyecek olan Güneş\'in buradaki alternatiflerinden birkaçı şu şekilde:

1-Quaresma-Babel-Lens-Larin

2-Quaresma -Babel-Caner-Larin

3- Quaresma-Oğuzhan-Lens-Babel

NEGREDO YOK GOL SİLAHI CYLE LARİN VE RYAN BABEL

Beşiktaş\'ı son iki maçta ayakta tutan isim olan Alvaro Negredo kırmızı kart cezası sebebiyle yarın akşam sahada olamayacak. LASK Linz maçının 90\'ıncı dakikasında turu getiren golü attıktan sonra formasını çıkartarak sevinen Negredo, ikinci kartın ardından kırmızı kart görmüş ve bir maç ceza almıştı. Erzurumspor maçında da harika bir gol atarak formda olduğunu kanıtlayan İspanyol golcünün yokluğu Partizan deplasmanında kesin olarak hissedilecek. Negredo\'nun yokluğuna Şenol Güneş\'in Larin\'e görev vermesi bekleniyor. Güneş\'in santrfordaki 2\'nci tercihi ise Babel olacak. Bu sezonun jokeri olan Babel\'in 10 numara mevkiinde maça başlaması gibi santrforda oynaması da güçlü ihtimaller arasında.

İKİ TAKIM ARASINDA SEYİRCİ ANLAŞMASI

Beşiktaş UEFA\'dan aldığı ertelemeli men cezasının 2\'nci senesini bu sezon çekiyor. Lyon ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında çıkan olaylar sonrası alınan cezadan dolayı geçen sezon Avrupa maçlarında deplasman hakkını kullanmayan siyah beyazlılar, bu sezon da aynı uygulamayı sürdürüyor. B36 Torshavn ve Linz maçlarında olduğu gibi Partizan maçında da deplasman hakkından vazgeçen siyah beyazlılar yarın akşam seyircisinden yoksun olacak. Partizan kulübü de aynı şekilde 30 Ağustos\'ta Vodafone Park\'ta oynanacak rövanş maçına seyirci getirmeyecek. Beşiktaş, turu geçmesi halinde grup maçları ve sonraki turlarda deplasman seyircisi hakkını kesinlikle kullanmayacak. Siyah-beyazlıların 2 yıl ertelemeli men cezası bu sezon sonunda sona eriyor.

PARTİZAN İLE 4 YIL SONRA YENİDEN

Beşiktaş, eski Yugoslavya ve şimdiki Sırbistan\'ın en köklü birkaç kulübünden bir tanesi olan Partizan ile 2\'nci kez eşleşti. İki takım 2014-2015 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi\'nde bu kez grup aşamasında karşılaştı. Belgrad\'taki ilk maçı 4-0 gibi faklı bir skorla kazanan siyah beyazlılar, rövanşta da rakibine şans tanımadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçlarını 32 bin kişilik Partizan Stadı\'nda oynayan Sırp ekibi oldukça ateşli seyircisi ile dikkat çekiyor.