Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-1

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), İsmail Şencan (xx), Süleyman Özay (xx),

GENÇLERBİRLİĞİ: Taha (xxx), Ahmet (xx), Marco (xx), Luccas (xx), Issah (xx), (Dk. 34 Jailton xx), Alper (xx) (Dk. 67 Yıldırım x), Pogba (xxx), Skuletic (xx) (Dk. 62 Rahmetullah x), Khalili (xx), Aydın (xx), Zeki (xx)

BEŞİKTAŞ: Tolga (xxx), Caner (xx), Pepe (xx), Vida (xx), Necip (xxx), Medel (xx), Tolgay (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 81 Talisca x), Lens (xx) (Dk. 87 Quaresma), Babel (xx), Vagner Love (xxx), (Dk. 76 Adriano x)

GOL: Dk. 25 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Necip Uysal, Tolgay Arslan (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Necip Uysal, (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş\'ı konuk etti. İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, ikinci maçı da 1-0 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Beşiktaş\'ın tek golü 25\'inci dakikada Mustafa Pektemek\'ten geldi.

5\'inci dakikada Aydın\'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Milinkovic\'in şutunu kaleci Tolga iki hamlede önledi.

16\'ncı dakikada Gençlerbirliği, Milinkovic ile gole çok yaklaştı. Khalili\'nin pası ile kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Milinkovic, topu auta attı.

21\'inci dakikada Caner\'in ortasına Vagner Love\'ın kafa vuruşu kaleci Taha\'da kaldı.

23\'üncü dakikada Mustafa\'nın pası ile ceza sahasına giren Lens\'in şutunda top auta çıktı.

25\'inci dakikada Caner\'in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Mustafa Pektemek, topu kaleci Taha\'ın solundan kafa ile ağlara gönderdi: 0-1.

28\'inci dakikada Mustafa ceza sahasında boş durumda olan Lens\'e topu aktardı. Lens\'in şutu kaleci Taha\'yı geçti. Ancak çizgi üzerinde topu Pogba çıkardı.

37\'nci dakikada Jailton\'un ortasında Skuletic topu auta attı.

38\'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına girmeden Jailton\'un plase vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

İlk yarı 1-0\'lık Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı.

49\'uncu dakikada ceza sahasında topa yükselen Pepe\'nin kafa vuruşu direği sıyırarak üsten auta çıktı.

53\'üncü dakikada savunmadan dönen topa yaklaşık 30 metreden vuran Aydın\'ın şutunda top yan ağlara takıldı.

55\'inci dakikada Mustafa\'nın pasıyla ceza sahasına giren Lens\'in şutu üst direkten oyun alanına döndü.

56\'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skuletic\'in yaklaşık 30 metreden vurduğu şutta top kaleci Tolga\'da kaldı.

60\'ıncı dakikada Babel yaklaşık 40 metre topu sürerek ceza sahasına girdi. Yaptığı ortada top kaleci Taha\'ya çarparak kale içine yöneldi. Alper son anda topa kafa ile müdahele ederken top üst direkten oyun alanına döndü.

65\'inci dakikada ceza sahası içinde Lens - Vagner Love verkaçında top savunmaya çarparak kornere gitti.

66\'ncı dakikada Aydın\'ın pasıyla ceza sahasına giren Milinkovic\'in şutunu kaleci Tolga son anda kornere çeldi.

71\'inci dakikada Milinkovic\'e faul yapan Necip, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Beşiktaş 1-0\'lık skorla yarı finale yükselen takım oldu.

(FOTOĞRAFLI)