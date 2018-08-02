Beşiktaş tur için sahada

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkacak Beşiktaş ilk maçtaki avantajını koruyarak taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor.

Beşiktaş deplasmandaki ilk maçı 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada da Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek.

Siyah beyazlılar, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, Lask Linz ile Lilleström eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Lask Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

Şenol Güneş, rekorunu 28 maça çıkaracak

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla bu rekorunu 28 karşılaşmaya çıkaracak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 43 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

"Kupa 2"de 104. maçı

Siyah-beyazlılar, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 104. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 161 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.