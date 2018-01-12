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Spor

Beşiktaş, tüm amatör branşlarını kapatıyor!

Siyah-beyazlılar, sezon sonu küçülmeye gidiyor

12 Ocak 2018 14:18

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da yaptığı konuşmada amatör şubeleri kapatma kararı alma konusundaki planlarından söz etmişti. Orman'ın bahsettiği taslak, sezon sonunda uygulamaya konulacak. Peki, bu pakette öngörülenler neler? İşte o plan:

Kurdaki yükseliş, amatör şubelerde yapılan anlaşmalar nedeniyle bütçede ciddi bir yük oluşturdu. Amatör şubeleri finanse edecek sponsorluk anlaşmaları şart hale geldi. Eğer bu olmazsa şubeleri bir veya ikişer yıl dondurma kararı alındı ve ekonomik olarak toparlanma hedeflendi.

Akşam'ın haberine göre; sponsor gelirleriyle finanse edilen Beşiktaş Erkek Basketbol şubesinin dondurulması düşünülmüyor. Jimnastik şubesi de kulübün isminde bir karşılığı bulunduğu için yaşatılacak. Son yıllara damga vuran hentbol şubesinin durumu ise net değil. 1 yıl dondurma kararı çıkabilir. Ancak tartışılıyor. Diğerlerinin ise ikişer yıl dondurma ihtimali çok güçlü.

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