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Spor

Beşiktaş tribününden, "Taraftar her şeyi söyleyebilir" diyen Müge Anlı'ya küfürlü tezahürat

Siyah-beyazlılar Kocaman aleyhinde de küfür tezahürat yaptı

08 Mayıs 2018 02:14

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Beşiktaşlı taraftarların hedefindeki isim ise açıklamaları ile tepki çeken Müge Anlı oldu. Beşiktaşlılar Müge Anlı’ya küfürlü tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başından itibaren tezahüratları ile tepkilerini dile getirirken sık sık Müge Anlı'ya küfür etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman aleyhinde de küfürlü tezahüratlar yaptı.

Müge Anlı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçına gitmiş ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili programında, Beşiktaşlı Tolga Zengin hakkında “Futbolcular dönüp de taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın” yorumunu yapmıştı.

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