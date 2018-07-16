Beşiktaş, transferde inzivaya çekildi

Siyah beyazlı takım CSKA Moskova ile oynadığı özel maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Tolgay Arslan'ın uzak mesafeden kaydettiği şık gol ile maçta gol perdesini açan Beşiktaş'a Moskova ekibinin cevabı Chalov ile geldi. CSKA Moskova maçta Gordyusenko ile öne geçerken Mitrovic topu kendi kalesine gönderdi karşılamasın son golünü Efremov kaydetti.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Gökhan Töre ise istekli tavırlarıyla dikkat çekti oldukça başarılı bir görüntü çizen Gökhan Töre yeni sezon İçin olumlu sinyaller verdi. Oğuzhan Özyakup ise gün geçtikçe daha hazır olduğunu gösterdi.

Cyle Larin çektiği şutlarla Beşiktaş'ın maçta bulduğu pozisyonların kilit ismi oldu. Teknik Direktör Şenol Günel genç oyuncudan Dorukhan Toköz'ü sağ bek pozisyonunda denedi. Şenol Güneş Beşiktaş'ın Avrupa sınavı öncesindeki kadrosunu Avusturya Kampında şekillendirecek.

Öte yandan Hırvatistan Milli Takımıyla turnuvayı 2. sıra da bitiren Vida konusunda yönetim beklemeye geçti.

Ricardo Quaresma ise izninin bitmesinin ardından Beşiktaş ile çalışmalarına devam edecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve kurmaylarının hafta içinde kampı ziyaret etmediği öğrenildi.