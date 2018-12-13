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Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Medipol Başakşehir  - Galatasaray mücadelesini ise Ümit Öztürk yönetecek İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı

13 Aralık 2018 15:09

Medipol Başakşehir  - Galatasaray mücadelesini ise Ümit Öztürk yönetecek

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde ise Ümit Öztürk düdük çalacak. 

Bu hafta Süper Lig\'de görev alacak hakemler şöyle:
YARIN 
20.30 Göztepe - Bursaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)     
15 ARALIK CUMARTESİ 
13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)
13:30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Volkan Bayarslan) 
16:00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım) 
19:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ümit Öztürk) 
16 ARALIK PAZAR
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (Mete Kalkavan)
16:00 Kayserispor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa) 
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor (Halil Umut Meler)
17 ARALIK PAZARTESİ 
20:00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)

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