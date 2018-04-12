Beşiktaş, Trabzonspor forması giyen Abdulkadir, Yusuf ve Okay'ın peşine düştü!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, bir yandan da yaz transfer dönemine dair çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Orta vadede yabancı sayısının kademeli olarak düşürülmesi gündeme gelince, siyah-beyazlılar da Süper Lig’de ve Avrupa liglerinde forma giyen Türk oyunculara yöneldi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; parlamaya müsait oyuncuları kadrosuna katarak bir süre sonra yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Beşiktaş’ta, Cenk Tosun’u rekor bir ücretle Everton’a satılması iştahları kabarttı. Elinde Tolgay ve Oğuzhan gibi hem kaliteli hem de genç yerli oyuncu bulunan siyah-beyazlılar, bu sayıyı çoğaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda hereket eden Beşiktaş Transfer Komitesi, oyucuların kulüpleriyle şimdiden temasa geçmeye başladı. Transfer konusunda nabız yoklayan yönetim, sezon biter bitmez resmi görüşmelere başlayacak.

İlk hedef Süper Lig oyuncuları

Beşiktaş’ın yerli tranferi konusundaki ilk hedefi Süper Lig’de forma giyen genç oyuncular olacak. Özellikle Trabzonspor’un genç yıldız adaylarıyla yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, bu konuda bordo-mavili yönetimle temasa geçti. Bir çok Avrupa devinin gündeminde olan Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu konusunda, Trabzonspor yetkilileriyle bir görüşme yapan siyah-beyazlılar, fikir alış verişinde bulundu. Bordo-mavililerin bu oyuncuların satışı konusunda ne düşündüğünü öğrenmek isteyen Beşiktaşlı yöneticiler, her bir oyuncuyu hem ayrı ayrı hem de paket halinde transfer etmeye kalksalar, nasıl bir fiyatla karşılaşacaklarını öğrenmek istediler. Trabzonspor’un mali nedenler sebebiyle genç oyuncularını satabileceğini düşünen Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda bu oyuncularla ilgili bordo-mavili yönetimle masaya oturacak.

Gurbetçiler de gündemde

Beşiktaş, Süper Lig’de forma giyen Bursaspor’un kalecisi Harun ve Alanyasporlu Emre Akbaba ile de ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa’da forma giyen gurbetçi oyuncuları da yakından takip ediyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 forması giyen orta saha oyuncusu Suat Serdar ile temas halinde olan Beşiktaş, kulübüyle 2021 yılına kadar sözlemesi olan 21 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı kulübün Almanya’daki diğer hedefi ise, Düsseldorf forması giyen sağ bek Kaan Ayhan olacak. A Milli Takım forması da giyen 23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimz günlerde kulübüyle 1 yıllık sözleşme uzattı.

Negredo'ya başkan desteği

Beşiktaş’ın sezon başında İspanya’nın Valencia takımından transfer ettiği Alvaro Negredo, beklentileri tam olarak karşılayamadı. İspanyol golcü, en son golü Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynanan Bursaspor’a karşı attı. 8 haftadır suskunluğunu koruyan 32 yaşındaki futbolcuya, taraftarlar yoğun destek veriyor. Kulüp Başkanı Fikret Orman da Negredo ve ailesiyle birlikte yemekte buluştu. Oyuncuya olan güvenini her fırsatta dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, İspanyol golcüye moral verdi. Orman’ın, “Senin kaiteni biliyoruz. Sahada da elinden geleni yapıyorsun. İstekli halin ve takım oyununa gösterdiğin özen bizi mutlu ediyor. Kalan haftalarda goller atacağına yürekten inanıyorum” dediği öğrenildi. Negredo’nun da başkanın bu tavrı karşısında mutlu olduğu ve kendisine teşekkür ettiği ifade edildi. İspanyol oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 39 maçta 13 gol attı ve 9 asist yaptı.

Vodafone Park 2 yaşında

Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, 2 yaşına girdi. BJK İnönü Stadı’nın yıkılmasıyla inşa edilen Dolmabahçe’deki 41 bin kişi kapasiteli yeni stadyum, 11 Nisan 2016’da Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını futbolseverlere açtı. Açılışından bu yana kısa sürede Beşiktaş’ın iki lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2019’da UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Vodafone Park’ın açıldığından bu yana tüm Beşiktaş camiası için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten kulüp başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlıları Avrupa’nın en iyi statlarından birine kavuşturmanın onur ve gururunu duyduğunu bildirdi.

Vida'nın kalitesi ortada

Beşiktaş’ta kaleci antrenörlüğü görevi yapan Marjan Mrmic, Hırvat basınına verdiği röportajında Vida’nın savunmada önemli rakipleri olduğunu söyledi. Mrmic, başarılı oyuncunun oynamamasına rağmen Dünya Kupası kadrosunda olacağını belirterek, ‘’Vida’nın Beşiktaş’ta çok güçlü rakipleri var. Pepe, Medel, Tosic. Tabii ki Vida oynamadığında mutsuz. Onun kalitesi bulunduğu her takımı güçlendirecek seviyede. Oynamasa bile ben Dünya Kupası’nın onun adına şüphede olduğunu düşünmüyorum. Vida her zaman hazır durumda’’ ifadelerini kullandı.