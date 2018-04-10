Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkan Fikret Orman\'ın da izlediği basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maçlar yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Bu arada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Otizm Haftası dolayısıyla Mimoza Rehabilitasyon Merkezi\'nden gelen özel konuklar antrenmanı izledi. Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular özel konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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