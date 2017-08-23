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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, savcılığa ifade verdi

Simon Kjaer, şikayetçi olmadığını söylemişti

23 Ağustos 2017 18:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Güneş ifadesinde, “Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktur” dedi.

Avukatı ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Güneş, “Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktu” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Sevilla’ya transfer olduğu için Kjaer’in ifadesini alamayan savcılık, İspanyol kulübü Başakşehir’le oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul’a geldiğinde Kjaer’in ifadesine başvurmuştu. Tecrübeli oyuncu, Güneş’ten şikayetçi olmadığını belirterek, “Ben sakin bir insanım, futbolda bunlar oluyor. Duygu birikimidir, doğal şeylerdir” demişti.

5 Şubat'taki derbide Şenol Güneş, devre arasında soyunma odası koridoru girişinde Fenerbahçeli Robin Van Persie ile konuşmak istediği sırada yanına gelen Fenerbahçe’nin Sevilla’ya transfer olan savunma oyuncusu Simon Kjaer iterek uzaklaştırmıştı. 

Bunun üzerine bir süre gerginlik yaşanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Spor Savcılığı 6222 sayılı ‘sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde reesen soruşturma başlatarak, Şenol Güneş’i ve Simon Kjaer’i ifadeye çağırmıştı.

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