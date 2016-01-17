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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kar yağışı biliniyordu, bu maç 18:00'de oynansa bitirebilirdik

"5 dakikalık bir zaman kaybettik. Pas yapamadan 5 dakikamız gitti"

17 Ocak 2016 23:04

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu karşılaşması, kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Türkiye'de hava durumu tarihleri oldukça doğru çıkıyor. Bu maç 18:00’da oynansaydı bitirebilirdik. Belki 2 saat durulsa yine oynanırdı" dedi.

Şenol Güneş, şunları söyledi:

“Futbol hep sizin düşündüğünüz gibi gelişmiyor. Hayat da böyle bir şey. Rakibin de sıkıntıları vardı. Eksik kadro ile buraya geldi.

Sahada oynanan futbol saha zemini ile alakalıdır. 5 dakikalık bir zaman kaybettik. Pas yapamadan 5 dakikamız gitti. Şimdi bir karar verildi. Verilen tarihe kadar hazır olacağız. Önemli olan bu etkilenmeden az zarar ile çıkmak.

Türkiye'de hava durumu tarihleri oldukça doğru çıkıyor. Bu maç 18:00’da oynansaydı bitirebilirdik. Belki 2 saat durulsa yine oynanırdı. Yarın ne olacak onu da bilmiyoruz. Çarşamba günü de maç var. Bu kadar kar beklenmesine rağmen 19:45 e maç konuldu. PAF takımı ile maça gitmeyi düşünüyorum.”

 

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