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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Karabağ'ı ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ziyaret etti

23 Kasım 2017 00:24

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan ekibi Karabağ\'ı ziyaret etti. Güneş ve Ali Naibi, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu\'nda oynanan Karabağ - Chelsea maçını da stadyumdan izledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ\'ı ziyaret etti ve Qarabağ teknik direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Qarabağ futbol takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov\'a futbolcularımızın imzaladığı Pepe formasını hediye ederken Gurbanov da Güneş\'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Qarabağ forması takdim etti. Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Qarabağ\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi\" denildi.

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