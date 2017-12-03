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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi

03 Aralık 2017 01:13

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0\'lık Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, \"Oyuncularımla gurur duyuyorum\" dedi.
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları şöyle;
\"Ligin son maçı değildi ama çok önemli bir karşılaşmaydı. Lider takımla oynadık. Sahada iyi bir ekip olduk. Hücum ve savunmada iyi oynadık. 
Başta, Başkan ve yönetimi bu ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Taraftarların da olağanüstü desteği vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum.
Takımım, futbol adına iyi işler yaptılar. Hataların az, doğruların fazla olduğu bir mücadele oldu. Oyuncularımın mücadelesini hangi kelimeyi söylesem ifade edemem.
Oyun olarak ne düşündüysek bugün gerçekleştirdik.\"

İSTANBUL / DHA

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