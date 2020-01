Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Oyuncular, üzerine düşen görevi yerine getirdi"

\"Oyun disiplinini kaybetmedik\"

\"Hedefimiz gruptan çıkmak\"

\"Cenk, çalışmasının karşılığını alıyor\"

\"5 milyonluk oyuncularla çok büyük başarılar bekliyoruz\"

Ali DANAŞ / MONACO, (DHA)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3\'üncü haftasında Monaco\'yu 2-1 yendikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı

Monaco\'da bulunan 2\'nci Louis Stadı\'nda açıklamalarda bulunan Güneş, \"İyi bir akşam oldu. Beraberliğin avantaj olacağı maçtan 3 puanla ayrıldık. Hak ettiğimiz sonucu oyunumuzun karşılığı olarak aldık. Kaliteli ve önemli oyuncular, üzerine düşen görevi yerine getirdi\" diye konuştu.

\"OYUN DİSİPLİNİNİ KAYBETMEDİK\"

1-0 geriye düşmelerine rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını belirten Güneş şunları söyledi:

\"Sürekli kontrollü ve konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. 2-1 öne geçtik. Şansımız daha fazla oldu çünkü çok çalıştık. Kaliteli ve önemli oyuncularımızın görevlerini iyi yaptığını düşünüyorum. Grupta şansımız biraz daha arttı ama hiçbir garantisi yok. En avantajlı takım biziz. Bugün kaybeden Monaco\'nun bile 9 puan alması durumunda gruptan çıkma şansı var. Kendi sahamızda berabere kalır veya kazanırsak mutlaka çıkacağımızı düşünüyoruz. Monaco\'nun yetenekli, iyi ve genç oyuncuları olduğuna değinen Güneş, \"Rakibin gelecekte daha iyi olacağını düşünüyorum. Tecrübemiz ve aklımızla maçı kazandık.\"

\"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK\"

Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, işlerini iyi yapmaya çalıştıklarını belirterek, \"Her maçta doğruları yaparak kazanmak istiyoruz. Öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Adım adım gitmek istiyoruz. Zirveye çıkmanın tek yolu merdiven basamaklarını tek tek çıkmaktır. Ülkemizde biraz hızlı gideriz veya tam tersine biraz tökezleyince her şeyi yıkarız diye korkum var. Onu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Kalitemiz, oyuncu yeteneklerimiz nereye varacağımızı gösterecektir\" dedi.

\"CENK, ÇALIŞMASININ KARŞILIĞINI ALIYOR\"

Monaco\'ya karşı 2 gol atarak takımının bugünkü galibiyetine başrol oynayan Cenk Tosun ile ilgili görüş bildiren Güneş, \"Cenk, sadece çalışmanın karşılığını alıyor. Çalışan ve iyi niyetli olan insana Allah yardım eder. Kazandıklarınızı yeterli görürseniz her zaman kaybedebilirsiniz. İşin başında biri olarak inşallah üzerine koyarak devam eder\" açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş, Avrupa\'daki takımların büyük bütçelere sahip olduğunu dile getirerek, \"Onların istemediği oyuncularla, onlara karşı yarışmak istiyoruz.\" dedi.

\"5 MİLYONLUK OYUNCULARLA ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR BEKLİYORUZ\"

Futbolun bir keyif oyunu olduğunu ancak Türkiye\'de futbolun kalitesinin düşürüldüğünü belirten Güneş, \"İzleyenlerin ve oynayanların futboldan keyif alması gerekiyor. Büyük paraların döndüğü piyasada seyircilere daha güzel futbol izlettirmek istiyoruz. Biz, sürekli saha dışındaki kavgalarla futbol kalitesini düşürüyoruz. Burada aklımızda sadece futbol oynamak vardı. Bizde saha zemini, malzemesi, hakemi, oyuncusu, medyası, tribünü gibi çok konu var. Monaco, geçen sezonun şampiyon takımı, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde başarılı oldular. Oyuncularını satarak 100 milyon avroluk yatırım yaptılar. UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan çıktıktan sonra ilk maçta elenirsek farklı olacak. Yaptığımız yatırımlar var ama bu bile yetmez. Beşiktaş, Türkiye\'deki şartlara göre en iyisini yapmasına rağmen hala Avrupa\'daki kulüplerin yapısının gerisindeyiz. Biz, 5 milyona aldığımız oyuncudan çok büyük başarılar bekliyoruz. 20-30 milyonluk oyuncu aldığımız zaman Şampiyonlar Ligi\'ni falan hepsini almak istiyoruz\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş açıklamalar