Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Bizden bekleneni yapıp kazanmak istiyoruz"

\"Geçmişi değil, geleceği düşünelim\"

\"Aboubakar yarın bizim rakibimiz\"

\"Porto, kontra atağı iyi yapıyor\"

\"Karşımızda çok güçlü bir rakip var\"

\"Kazanmak için sahaya çıkacağız\"

Fabri: \"Geçen seneden dersler aldık\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında yarın saat 20.00\'de Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve file bekçisi Fabricio, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Grupta iyi durumda olduklarını söyleyen Güneş, \"Şampiyonlar Ligi\'ndeki 5\'inci maçımız. Grupta başlangıca göre iyi durumdayız. 5 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için bir avantaj. Rakibimiz iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Güzel ve zor bir maç olacak. Her maç zor. Seyircimizin önünde bizden bekleneni yapıp kazanmak istiyoruz\" dedi.

\"GEÇMİŞİ DEĞİL, GELECEĞİ DÜŞÜNELİM\"

\"Geçmişi değil geleceği düşünelim\" diyen Güneş, şunları söyledi:

\"Geçmişteki başarılar ve başarısızlıklar önemli. Başarılı olmak isteriz. Beklenen sonuçları alabilmek ve işinizi yapmak güzel şeyler. Ama bazen bunu geç de yapabilirsiniz. Sadece yarınki müsabaka var bizim için. Porto maçında kendi oyunumuzu oynayarak, diğer takımlara karşı oynadığımız oyun anlayışıyla mücadele edeceğiz. Yarın da en iyisini yapmak istiyoruz. Yarın aldığımız sonuçla gruptan çıkmak istiyoruz.\"

\"ABOUBAKAR YARIN BİZİM RAKİBİMİZ\"

Eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, \"Aboubakar bize kiralık geldi. Güçlü ve iyi bir oyuncu. Çalışkan bir isim, katkısını yaptı. Şartlar itibarıyla gitti. Yine gelebilirdi, hala gelebilir. Futbol böyle bir arena. Yarın bakarsın başka takıma gider. Bunların ticari tarafı var, oyuncuların ve kulüplerin kararı var. Biz de ona teşekkür ediyoruz, ama yarın rakibimiz. Marega da olmayınca Aboubakar en önemli hücum silahı konumunda. Porto\'nun çok önemli isimleri var. Biz bu oyunculara karşı mücadele edebilecek konumdayız. Biz de Aboubakar\'ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız\" ifadelerini kullandı.

\"PORTO KONTRA ATAĞI İYİ YAPIYOR\"

Porto\'nun kadrosunun çok iyi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, \"Bizimle oynadıkları ilk maça da Marega ile başlamışlardı. Böyle oynamaya çalışıyorlar. Her türlü oyunu oynayabilecek bir takım. Çok büyük değişiklik yok takımlarında. 3\'ü bulmaz. Oyun yapılarında bir farklılık olacağını sanmıyorum. Kontra atağı iyi oynayan bir takım. Hücumda kendi oyunumuzu oynayıp onları çıkartmazsak iyi olur. Çünkü kontra atağı yapabiliyorlar, hızlı çıkıyorlar. Yarın bunları hep beraber göreceğiz. Ama yarın tek forvet oynayacaklar gibi gözüküyor\" dedi.

\"KARŞIMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP VAR\"

Porto\'nun sürekli hücum eden bir takım olduğunu söyleyen Güneş, \"Karşımızda çok güçlü bir rakip var. Sürekli hücum eden bir takım ama yeri geldiğinde savunma yapan bir takım. Yarın da öyle olacaktır. Sahaya her takım kazanmak için çıkar. Ama bazen önde basarak hücum edersiniz, bazen de kendi sahanıza çekilip kontra atak yaparsınız. Her ikisi de geçerlidir. Onların da puana bizim de puana ihtiyacımız var. Monaco\'nun alacağı sonuç, gruptaki her şeyi karıştırabilir. Şu anda en avantajlı biziz ama bizim de sadece ilk 3\'te yerimiz garanti. Yarın ilk 2\'yi garantilemek istiyoruz\" diye konuştu.

\"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ\"

Yarın Beşiktaş\'a bir puanın yetmesi ile ilgili konuşan Güneş, \"Kazanmak için sahaya çıkacağız. Geçen maçta da kazanmak için sahaya çıktık. Ama kazanamayacağın zaman da kaybetmemektir doğru olan. Yarın iyi oynayıp kazanmak bizim için önemli bir iş olur. Bu işaretler, gruptan çıktığımızda rakiplere iyi bir mesaj olur. Şampiyonlar Ligi\'nde en iyimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Günümüzde her takım savunmada ve hücumda iyi oynamalı. Biz bütün maçlarda kontrolü elden bırakmadan hücum ettik. Dikkatimiz yüksek olduğu için bunu da iyi yaptık. Bize Dragao\'da baskı yaptılar, biz de pasla çıktık. Zaman zaman da geriye geldik. Monaco maçının son bölümlerinde düşüşlerimiz oldu. Yarınki müsabakayı buralara getirmeden, rakibimizi durdurarak hücum etmeye çalışacağız. Geride rakibi bekleyeceğiz diye bir şey yok. Üzerine gittiği zaman çabuk çıkabiliyorlar. Önemli olan topu kazandığımız zaman ne yapacağımız. Bunları yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Topu iyi kullanırsak etkili olacağımıza inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi\'nde olumlu oynadık, daha da üstüne koyabilirsek daha iyi olur\" ifadelerini kullandı.

Güneş son olarak \"Takımda herhangi bir sakatlık var mı\" sorusuna, \"Şu anda sakatlık veya bir sorun yok. İstediğimiz oyuncuları kadroya alabileceğiz. Antrenman sonrası da netleşir. Herhangi bir sorunumuz yok\" yanıtını verdi.

FABRI: \"GEÇEN SENEDEN DERSLER ALDIK\"

Beşiktaş\'ın başarılı kalecisi Fabri ise geçen seneden dersler aldıklarını söyledi. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi\'ne iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Fabri, \"Kendi evimizde çok büyük bir şansımız var. Bu sene onun yansımasıyla birlikte daha iyi bir performans hedefliyoruz\" diye konuştu.

29 yaşındaki kaleci eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar\'a karşı oynayacağının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

\"Aboubakar büyük bir oyuncu, kaliteli bir isim. Geçen sezon burada büyük emekleri vardı. Porto\'nun güçlü yanlarından birisi Aboubakar ama onların en güçlü yanı takım felsefeleri. Umarım Aboubakar geçen sezon burada yaptıklarını yapamaz, işler onun için iyi gitmez diye umuyorum (Gülerek).

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