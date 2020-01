Beşiktaş teftiş raporunda 13 iddia: Ruhsat için rüşvet, tehditle para, kaçak inşaat...

İçişleri Bakanlığı’nca görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil hakkındaki teftiş dosyasında 13 iddia yer aldı. Sipahi'nin belediye yönetiminde etkin olduğu aktarılırken, rant elde ettiği ve bu rantı Hazinedar'la paylaştığı ileri sürüldü. Levazım Mahallesi’ndeki kamu arazisine, Özel Neşe Erberk Eğitim Kurumları kaçak olarak inşa edildiği ifade edilen raporda, Hazinedar, Sipahi ve Kırışgil hakkında çeşitli iddialar yer aldı.

Teftiş dosyasında Ortaköy’de park alanına tesis yapan bir firma sahibinin, Sipahi ve Hazinedar’a Bodrum’da yaptığı villalardan verdiği iddia edildi. Nispetiye Mahallesi’ndeki bir kafenin ruhsatını almak ve tadilat için yapılan başvuruda da Hüseyin Avni Sipahi’nin para istediği, paranın verilmemesi üzerine, “En ufak bir tadilata başlanırsa orayı başına yıkarım” dediği belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre belediyenin Sipahi tarafından yönetildiği ve işlemlerin onun onayından geçtiği belirtilen, ön incelemenin sürdüğü kaydedilen teftiş dosyasındaki iddialar şöyle:

"Yetkisi olmadan ona yönlendirildi"

1- İmar ve ruhsat işlemlerinde talep sahipleri, yetkisi olmadığı halde meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi’ye yönlendirildi. O da Beltaş Vakfı’na para yatırılması karşılığında işi halletti. Belediyeyi yöneten Sipahi rantı Hazinedar’la paylaştı. Kayıt dışı paralar da Meclis Üyesi Çetin Kırışgil tarafından Hazinedar’a götürüldü.

Hazinedar 2014’ün sonlarında İpek Grubu’ndan satın alma yapılmasını istedi. Belediye Başkanı’nın yönlendirmesiyle Bank Asya yetkilileri belediyeye gidip, belediye parasının bir kısmının bankalarına yatırılmasını istedi. İpek Medya’ya el konulduğunda Hazinedar, destek mesajları yayınladı. Belediye dışında Beltaş Vakfı ve şirketi kazanç kapısı olarak kullanıldı. 15 Temmuz’dan sonra polislikten atılan birkaç kişi güvenlik görevlisi olarak çalıştırıldı. Hazinedar, bir arkadaşına paravan şirket kurdurdu ve bu şirket adına gayrimenkuller alındı. Boğaz kıyısındaki Kuruçeşme’de EPOPE ve FAHHAM adlı içkili eğlence yerlerine usulsüz ruhsat verildi.

"Orayı başına yıkarım" diye tehdit etti

2- Beşiktaş Nispetiye Mahallesi’nde bulunan ve kafe, restoran olarak işletilmek üzere kiralanan bir yerle ilgili olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak ve tadilat için yapılan başvuru sonrası Hüseyin Avni Sipahi para istedi. Paranın verilmemesi üzerine Sipahi, “En ufak bir tadilata başlanırsa orayı başına yıkarım” dedi. Daha sonra işyeriyle ilgili kasıtlı olarak yapı tadil tutanağı tanzim edildi ve işyerinde yıkım yapıldı.

FETÖ/PDY soruşturması

3- Hazinedar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan soruşturma yürütülüyor.

Nüfuzu kötüye kullanma iddiası

4- Hazinedar ’ın Itri Sokak’ta edindiği 2 arsa üzerinde yapılan inşaatta yetki ve nüfuz kötüye kullanılarak perde duvar yapıldı. Yaya kaldırımı ve yolun kullanımı engellendi.

"Hazinedar'ın mal varlığı çelişkili"

5 Belediye Başkanı Hazinedar’ın 30 Nisan 2014 tarihli mal beyanında bildirdiği şirket hisselerinin beyan değeri ve piyasa değeri arasında çelişki tespit edildi. Müfettiş sorularına cevap vermedi ve konuya ilişkin açıklama yapmadı. Hazinedar’ın belediye başkanı olduktan sonra mal varlığında artış olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

6- Belediye araç kiralama ihalesinde rekabet engellendi ve eşitlik ilkesi ihlal edildi, birim müdürlerine makam aracı kiralandı ve söz konusu ihale ön mali kontrole tabi tutulmadı.

"Göz yumdular, villa aldılar"

7- Beşiktaş Ortaköy’de Gülman İnşaat Firması tarafından inşa edilen Ortaköy Nest Konakları Sitesi’nde, imar planında park alanı olarak görülen alana yüzme havuzu, tenis kortu gibi tesisler inşa edildi. Belediye duruma göz yumdu ve karşılığında da Hazinedar ve Sipahi, Gülman İnşaat firmasının sahibi olduğu Bodrum Doğalkaya Evleri’nden villa aldı.

Kamu arazisine kaçak inşaat

8- Levazım Mahallesi’ndeki kamu arazisine, Özel Neşe Erberk Eğitim Kurumları kaçak olarak inşa edildi. Kaçak binanın bitişiğine 2015’te inşa edilen eklenti hakkında yıkım işlemi yapılmadı. Binanın özel okul olarak eğitim öğretim faaliyeti yapılmasına müsaade edildi ve okul sahiplerine menfaat temin edildi.

9- Etiler’de bir AVM’de ortak alan olarak düzenlenen zemin teraslarının bulunduğu alanda ruhsata ve mimari projeye aykırı olarak ön bahçe içinde işyerleri oluşturuldu. İşyeri sahiplerine haksız kazanç sağlandı.

10- Konaklar Mahallesi’ndeki 870 metrekarelik yeşil alanın bir site tarafından yıllık 5 bin TL tutarında işgaliye bedeli karşılığı otopark olarak kullanılmasına göz yumuldu.

11- Bebek ’te mülkiyeti Altın Kadife Tekstil San.Tic. AŞ’ye ait boş arsaya Beltaş tarafından kaçak prefabrik yapı inşa edildi.

12- Abbasağa Mahallesi’ndeki bir inşaat için Beşiktaş Belediyesi’nden ruhsat talebinde bulunuldu. Proje ve belgeler tamamlandı ama bağış yapılmadığı için ruhsat verilmedi.

13- Bazı kiralama ihalelerinde; billboard, pano, megalight pano, raket pano konulması ve işletilmesi işleri ile ilgili 3 ayrı ihalede; Alkım Basım Yayın A.Ş.’nin açma ve çalışma ruhsat dosyasında, “pazarlık usulüyle” yapılan bazı ihalelerde mevzuata aykırı hareket edildi.

Tek geçerli teklifin verildiği ihaleler

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; Beşiktaş Belediyesi’nin sadece 2017’de yaptığı tek geçerli teklifin verildiği ve pazarlık usulü ihaleler dikkat çekiyor. Bu ihalelere tek geçerli teklifin verilmiş olmasının incelenmesi gerektiğine işaret edilirken, bir ihaleye az sayıda teklif verilmiş olmasının o ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı anlamına geleceği belirtiliyor.

-Beşiktaş Belediyesi’nin yaptığı söz konusu türden ihalelerden biri ‘Muhtelif Parkların ve Okul Bahçelerinin 2017, 2018, 2019 Yılları Revizyonu İşi”. İhale ile ilgili olarak 13 doküman satın alınmış olmasına karşın, ihaleye tek geçerli teklif verildi. İhaleyi 29 milyon 761 bin TL’ye Mim Doğal Kaynaklar İnşaat San. ve Tic. Ltd. şirketi üstlendi. 25 Mayıs 2017’de imzalanan sözleşmeye göre işin süresi 15 Eylül 2019’a kadar devam edecek.

-Tek teklifin verildiği 2 ayrı ihale de kültür sanat organizasyonu ile ilgili. Bu ihalelerden ilki mayıs 2017’de, ikincisi ise 20 Aralık 2017’de yapıldı. Her iki ihaleyi de, geçerli tek teklif sahibi olan Stil Reklam İnşaat Otomotiv San. Tic. Ltd. şirketi aldı. İlk ihalenin bedeli 7.9 milyon TL, ikinci ihalenin bedeli ise 15.9 milyon TL. n Tek teklifin verildiği bir ihale de 201 araçla belediye hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 146 sürücü kiralanması hizmet alım ihalesi. İhaleye toplam 3 teklif verilmiş olmasına karşın tek teklif geçerli sayıldı. İhaleyi 6 milyon TL’ye 06 Antika Turizm Taş. Hiz. ve Tem. İnş. San. Dış. Tic. Ltd. şirketi aldı.

Gölge başkan iddiası

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Avni Sipahi, siyasi kulislerdeki tartışmaların odak noktasında. Sipahi’nin Beşiktaş Belediye Meclisi üyeliği de usulsüzlük iddiaları ile tartışmalara konu olmuştu. CHP’li İBB Meclisi üyesi Hüseyin Sağ, 2014 Belediye Seçimleri’nde Hüseyin Avni Sipahi’nin, CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen Belediye Meclisi aday listesinde olmadığını, listeye daha sonra eklendiğini ve bu şekilde Meclis üyesi seçildiğini iddia etti. Sipahi’nin Meclis üyesi seçildikten sonra CHP Genel Merkezi’nin isteği üzerine partiden ayrıldığına dikkat çeken Sağ, liste değişikliğinden eski CHP Beşiktaş İlçe Yönetimi’nin de sorumlu olduğunu ileri sürdü.

"Rencide etmem"

Aynı zamanda İBB Meclisi üyesi de olan Hüseyin Avni Sipahi, CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ ile birlikte, Büyükşehir Meclisi’nin çok konuşan üyeleri arasındaydı. Özellikle Hüseyin Sağ ile nükteli atışmalarıyla da ön plana çıkıyordu. ANAP’tan iki dönem Taşdelen Belediye Başkanlığı yapan Sipahi, özellikle CHP’liler için hep merak konusu oldu. Kulislerde, Sipahi’nin CHP’nin siyasi anlayışıyla bir yakınlık kurmadığı veya kuramadığı yıllarca tartışıldı. Sipahi, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda istifa etmişti. Sipahi, CHP’den istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “CHP’yi, Mustafa Sarıgül’ü ve Murat Hazinedar’ı rencide edecek bir tutum içinde olmam” demişti.

Siyasete ANAP ile adım attı

1962 Rize Çayeli doğumlu olan Sipahi, 1980’de Haydarpaşa Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında trafik müşavirliği ve sigorta acenteliği yaparak iş hayatına atıldı. 1984’te ANAP’tan aktif siyasete atıldı. 1999 ve 2004 belediye seçimlerinde Taşdelen Belde Belediye Başkanı seçildi. 2014 Belediye Seçimleri’nde ise CHP’den Beşiktaş Belediye Meclisi üyesi seçildi. Ardından Belediye Başkan Yardımcısı oldu.

İlginç çıkışlarla gündeme gelmişti

2017’nin mart ayında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizle ilgili Hüseyin Avni Sipahi’den ilginç bir tepki gelmişti. Sipahi, Hollanda’yı kınadığı açıklamasının ardından, Emirli’deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden 1’ini keseceğini söylemişti. Sipahi’nin adı Hollanda tepkisinin ardından haziran ayında Galatasaray Adası’na cami yapılması önerisiyle de gündeme gelmişti.