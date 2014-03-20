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Spor

Beşiktaş, Tomas Sivok ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Tomas Sivok ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta Escude, Dany ve eski kaptan İbrahim Toraman ile de yollar ayrılacak

20 Mart 2014 14:14

Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Tomas Sivok ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

2008-2009 sezonu öncesi İtalya'nın Udinese takımından vatandaşı Tomas Zapotocny ile birlikte transfer edilen Tomas Sivok, son altı yıldır siyah beyazlı formayı giydi.

Bu sezon başında kaptanlık bandını da takmaya başlayan Sivok, istikrarlı futbolu ile takımın değişmez oyunculardan biri oldu. 2012 Haziran ayında Beşiktaş ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan Çek futbolcunun sözleşmesi 2015 Haziran'da sona erecek. Ancak siyah beyazlı yönetim bu sezon sonunda Sivok ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi farklı defans oyuncuları transfer etmeyi planlayan teknik heyetin, uygun bir teklif gelmesi halinde Sivok'un satışına onay vereceği ifade edildi.

Bu sezonun devre arasında sağ dizinden yaşadığı ağrılar nedeniyle atroskopi olan ve henüz sahalara dönemeyen Sivok'un tedavisnin 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Yönetim ayrıca Julien Escude'nin sona eren sözleşmesini de yenilemeyecek. İbrahim Toraman ve Dany ile de yolları ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, bir yerli, bir de yabancı stoper transfer ederek defans hattında oluşacak boşluğu kapatmaya çalışacak.

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