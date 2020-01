Beşiktaş, tarihini değiştirmek için Porto karşısında

Hedef minimum 1 puan

Şenol Güneş as kadroya dönüyor

İki oyuncu sarı kart sınırında

Vodafone Park\'ta kaybetmiyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında G grubunda Porto ile karşılaşacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak mücadele saat 20:00\'de başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.

GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Şampiyonlar Ligi\'nde tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Beşiktaş, Porto karşısında alacağı 1 puan ile ilk kez gruptan çıkma başarısını gösterecek.

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Siyah Beyazlılar, 10 puan ile G grubunun lideri durumunda. 6 puanlı Porto grupta 2. sırada yer alırken, 4 puanlı Leipzig 3. sırada. Monaco ise 2 puan ile grubun son sırasında bulunuyor. Yarın akşam Porto\'ya kaybetmemesi halinde bitime 1 maç kala gruptan çıkmayı başaracak olan Kara Kartallar aynı zamanda grup liderliğini de garantilemiş olacak.

Beşiktaş\'ın Porto\'ya yenilmesi halinde bile gruptan çıkma şansı bulunuyor. Bu ihtimal ise yarın akşam Porto\'nun kazanıp Monaco-Leipzig maçında Monaco\'nun alacağı 1 veya 3 puan halinde geçerli olacak. Beşiktaş kaybedip, Monaco Leipzig\'ten en az 1 puan alırsa Siyah Beyazlılar son maça kalmadan yine gruptan çıkmayı garantileyecek. Eğer Beşiktaş kaybeder Leipzig de Monaco\'da kazanırsa grupta tüm hesaplar son maça kalacak ve yeniden yapılacak. Beşiktaşlıların aklına bile getirmek istemedikleri böyle bir durumda son maç yine kader maçı olacak.

ŞENOL GÜNEŞ AS KADROYA DÖNÜYOR

0-0 beraberlikle sonuçlanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 3 as oyuncudan Pepe\'yi kadroya almayan, Cenk Tosun ve Ryan Babel\'i karşılaşmanın 2. yarısında sahaya süren Şenol Güneş, Porto maçına as kadro ile çıkacak.

Kalede Fabricio\'nun yer alacağı mücadelede defans hattı Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano\'dan oluşacak. Orta ikiliyi yine Atiba ve Tolgay Arslan\'dan kuracak olan tecrübeli teknik adamın hücum bölgesinde Quaresma, Talisca, Babel\'i oynatması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi\'nde attığı goller ile Avrupa takımlarının sürekli takip ettiği bir oyuncu haline gelen Cenk Tosun ise Porto karşısında ilk onbirdeki yerini alacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş\'ın Porto maçındaki muhtemel onbiri Fabricio - Gökhan Gönül - Pepe - Tosic - Adriano - Atiba - Tolgay - Quaresma - Talisca - Babel - Cenk Tosun şeklinde.

İKİ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş\'ta Porto karşılaşması öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Geride kalan 4 maçta 2\'şer sarı kart gören Caner Erkin ve Tolgay Arslan Porto maçına sarı kart ceza sınırından çıkacaklar. Her iki oyuncu da Porto karşısında görev almaları ve sarı kart görmeleri durumunda grubun son maçı olan Leipzig deplasmanında forma giyemeyecek.

VODAFONE PARK\'TA KAYBETMİYOR

Beşiktaş\'ın Porto karşısındaki en büyük silahı yine Vodafone Park Stadı ve seyircileri olacak.

Açıldığından bu yana resmi maçlarda sadece Türkiye Kupası\'nda Fenerbahçe\'ye kaybeden Siyah Beyazlılar, bunun dışındaki lig ve Avrupa iç saha maçlarının hiç birini kaybetmedi. Vodafone Park\'ta Süper Lig\'de 26 maçta yenilmeyen Kara Kartallar Avrupa maçlarında da yenilgi yüzü görmedi.

İç sahada son Avrupa yenilgisini 4 sezon önce Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda Club Brugge karşısında alan Beşiktaş, Şenol Güneş\'in göreve gelmesinden sonra iç sahada henüz yenilmedi. Şenol Güneş döneminde Avrupa\'da 22 maça çıkan Siyah Beyazlılar bunların 11\'ini kendi sahasında oynadı ve mağlup olmadı. Vodafone Park Stadı\'nda ise 5\'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maça çıkan Kara Kartallar bu maçlarda da yenilgi yüzü görmedi.