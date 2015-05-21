Beşiktaş taraftarlarından Galatasaray-Gençlerbirliği maçına suç duyurusu

Beşiktaşlı taraftarlar, lider Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği karşılaşmada şike yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Suç duyurusu için verilen dilekçede Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın maç öncesi yaptığı "Takımdan hiç memnun değilim. Son maçlarda sıkıntıları da olmadığı halde ligin sonu geldi diye bir vurdumduymazlık içindeler. Bu nedenle bir şey yapma olanağımız yok" sözlerine yer verildi. İlhan Cavcav'ın, daha önce de sarı-kırmızılı takımın taraftarı olduğunu defalarca dile getirdiği ve "Biz olamıyorsak, Galatasaray şampiyon olsun" tarzında demeçler verdiği belirtildi.

‘Kamu vicdanı yaralandı’

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Maçtan akla kalan iki enstantane ise Gençlerbirliği kalecisi Ferhat'ın ülkeyi ayağa kaldıran bir gol yemesi, diğeri de eski Galatasaraylı oyuncu Bogdan Stancu'nun son saniyede kaleci ile karşı karşıyayken topu rakibe ikram etmesidir. Kamuoyu vicdanını yaralayan bu beyanat ve maç içinde taraflı tarafsız herkesin tabiri caizse midesini bulandıran bu hataların araştırılması amacıyla yasal işlem başlatılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Soruşturma sonucunda suç unsuruna rastlanması durumunda ilgili şahıslara dava açılmasını Sayın Cumhuriyet Başsavcılığımızdan arz ve talep ederiz."

Tartışılan gol

Galatasaray maçın 67. dakikasında Wesley Sneijder'in golüyle öne geçmiş, bu pozisyonda kaleci Ferhat Kaplan'ın topa müdahalesi tartışma yaratmıştı. Futbol kamuoyunda bazı kesimler, Ferhat'ın topa uzanabilecek durumda olmasına rağmen, elini çektiği görüşünü savunmuştu. Gençlerbirliği kalecisi ise top çizgiyi geçtiği için müdahale etmediğini söylemişti.

Stancu'nun golü kaçırdığı an

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bogdan Stancu, uzatmalarda El Kabir'in kafa pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalmış, müsait bir pozisyonda olmasına rağmen topu kötü ve yavaş bir vuruşla kaleci Sinan Bolat'a yollamıştı.