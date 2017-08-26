Beşiktaş, taraftarının önünde Bursaspor'a puan vermedi

Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynayan ancak Konyaspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle aldığı cezadan dolayı taraftarının önünde henüz oynama şansı bulamayan Beşiktaş, taraftarının önünde bu sezon çıktığı ilk maçta Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Tosic ve Atiba'dan geldi. Bursaspor'un tek golünü Delarge kaydetti.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

'4 Maç, karşılıklı faullerle başladı. Bu dakikaya kadar 4 kez faul düdüğü çalındı.

'5 Bursaspor, Delarge'la iyi bir şans yakaladı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, çok soğukkanlı bir müdahaleyle rakibinin hücum şansını bitirdi.

'7 Editörün yorumu: Dakika henüz 7 olsa da, Mete Kalkavan'ın çabuk faul düdüğü çaldığını söylemek yanlış olmaz. Gün içinde Premier Lig'de oynanan Bournemouth-Manchester City karşılaşmasından sonra bu görüntüler üzüyor. Türkiye Ligi'nde topun oyunda kalma süresinin uzaması gerekli.

Adriano, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

'15 Beşiktaş, son 2 sezondur yarattığı organizasyonları bulmakta zorluk yaşıyor. Siyah-beyazlı ekibin alışılageldik paslaşmalarının sayısı az olsa da, taraftar bu anlarda takımın çabasına reaksiyon veriyor

'16 Talisca yerde kaldı, Beşiktaş, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak... Topun başında Caner Erkin, Quaresma ve Talisca vardı. Quaresma vurdu ve top barajdan sekti.

'18 Beşiktaş, korner organizasyonu sonrası Dusko Tosic'in golüyle öne geçti. Quaresma'nın açtığı topu Atiba kafayla içeri kesti, Sırp stoper güzel yer tuttu ve golü yaptı: 1-0.

'23 Bursaspor, çok güzel bir kontratak organizasyonunda Delarge'ın attığı golle durumu eşitledi: 1-1. Golde, Beşiktaş savunmasının da büyük hatası vardı.

'25 Cenk Tosun'un ceza sahası içinde altıpasa yakın noktadan çok sert çıkardığı vuruş üst direkte patladı. Beşiktaş, golün ardından vitesi artırdı.

'27 Sağ kanattan bindirme yapan Adriano'nun ortasına Caner kafayla vurdu ancak kaleci Harun gol izni vermedi.

'29 Bursaspor'un geldiği her yerde Pepe var. Ancak Portekizli oyuncu, takımının yediği kontratak golünde hücuma çıkmış ve yerini boş bırakmıştı.

'30 Dakika itibarıyla Beşiktaş yüzde 64, Bursaspor ise yüzde 36 topla oynama oranına sahip.

'33 Beşiktaş'ın daha etkili oynadığı dakikalar. Siyah-beyazlı futbolcular, orta alanda etkili pres yapıyor.

'34 Talisca uzak mesafeden iyi bir plase şut çıkardı, top az farkla auta gitti.

'36 Maçtaki ikinci sarı kartı Barış Yardımcı gördü. Kartın nedeni; topun oyuna geç sokulması.

'38 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sıkça faul çalınmasına tepki gösterdi.

'40 Çalınan faullerin sıklığına dikkati çekmek gerekiyor. İki takım adına da ciddi anlamda çok fazla faul çalınıyor. En ufak temas, düdüğü de beraberinde getiriyor.

'42 Caner'in gönderdiği orta kaleye doğru gitti, Harun son anda parmak ucuyla topu kornere çeldi.

'44 Sahada oynanan oyun kadar hakemin de damga vurduğu bir karşılaşma oluyor. Maç sonunda topun oyunda kalma süresini dikkatlice incelemek gerekir...

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

Topla oynama: %67-%33

Başarılı pas: 223-73

Toplam şut: 9-1

İsabetli şut: 3-1

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısına Bursaspor başladı.

'48 Beşiktaş'ta Lens, Negredo, Beck ve Tolgay saha kenarında ısınan isimler. Siyah-beyazlılar ikinci yarıya oldukça baskılı başladı.

'57 Bursaspor, Beşiktaş'ın baskısını kırarak oyuna dahil olmaya çalışıyor. Yeşil-beyazlılar, baskıyı kırma konusunda başarılı olsa da etkili hücum organizasyonları geliştiremiyor.

'58 Cenk Tosun, oldukça iyi bir pozisyondan yararlanamadı. Caner'in gönderdiği güzel topu göğsüyle çok iyi indiren milli golcü, topu Harun'un üzerine sert bir vuruşla gönderdi.

'64 Beşiktaş, golü yine kornerden buldu. Quaresma'nın kestiği topta Pepe kafayı vurdu, seken topu Atiba tamamladı: 2-1. Kanadalı futbolcunun oğlu Noah da gole sevinenler arasında...

'69 Anderson Talisca'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruş barajdan sekerek kornere gitti. Beşiktaş, köşe vuruşunu olumlu bir şekilde değerlendiremedi.

'72 Alvaro Negredo oyunda. Çıkan isim Cenk Tosun.

'75 Caner Erkin'in ortasında vole vurmaya çalışan Brezilyalı futbolcu Talisca, rakibine faul yaptı.

'77 Bursaspor'da tek golün sahibi Delarge, yerini Sinan Bakış'a bıraktı.

'79 Adriano bir sakatlık yaşayarak çıkmak zorunda kaldı, Andreas Beck oyunda.

'82 Bursaspor da bir sakatlık yaşadı. Sakatlanan Stancu, yerini Jorquera'ya bıraktı.

'85 Beşiktaş'ta Tolgay Ali Arslan, Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.

'87 Negredo ileri uçta çok iyi pres yapıyor. İspanyol golcü, henüz hücum anlamında pek bir katkı sağlayamasa da yaptığı presle taraftarından alkışı aldı.

'89 Agu, Talisca'ya çok sert bir faul yaptı. Nijeryalı futbolcuya kart çıkmamasına Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş tepki gösterdi.

Karşılaşma sona erdi.