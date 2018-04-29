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Spor

Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere stada hareket etti

29 Nisan 2018 18:30

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere stada hareket etti.
Vodafone Park\'ın Kuzey Kale arkasında bulunan Belediye Park alanında toplanan 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Daha sonra taraftarları taşıyan 35 otobüs, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'na doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların toplu görüntüsü
- Otobüslere binmeleri
- Otobüslerin hareketi
- Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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