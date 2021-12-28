Beşiktaş taraftarından Süper Kupa'ya boykot çağrısı

Beşiktaş taraftarları sosyal medyada Katar Doha'da Antalyaspor ile olacak olan Süper Kupa final maçına boykot çağrısında bulundu.

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde ilk yenilgisini 90. dakikada yediği golle İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı.

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın Miralem Pjanic'e yapılan faulde kırmızı kart göstermemesine tepki veren taraftarlar, sosyal medya üzerinden Beşiktaş yönetimine, Katar'daki Süper Kupa finaline gitmeme çağrısı yaptı.

"Katar olayı yatar"

Başta siyah beyazlı tribünlerin en etkili taraftar grubu olan Çarşı, başta olmak üzere taraftarlar #KatarOlayıYatar etiketiyle takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa finalinin boykot edilmesini istedi.

Süper Kupa finali, 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 20.45.