Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6\'ncı hafta karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu\'na ulaştı.

Vodafone Park\'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy\'ün yolunu tutan 2 bin 280 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu\'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Beşiktaş taraftarının stada gelişi

- Otobüslerden detaylar

- Taraftarların tezahüratları