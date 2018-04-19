T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi

Gözaltına alınan taraftarlar var Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı

19 Nisan 2018 21:22

Gözaltına alınan taraftarlar var

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu\'na ulaştı.
Vodafone Park\'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy\'ün yolunu tutan 2 bin 160 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu\'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı. Taraftarların Kadıköy\'e ulaşımında kullanılan otobüslerden bir tanesinin camında kırık tespit edildi.
Taraftarların Ülker Stadyumu\'na geldiği sırada arbede yaşanırken, gözaltına alınan taraftarlar oldu. Gözaltına alınma sırasında bazı siyah beyazlı taraftarlar polis güçlerine tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Beşiktaş taraftarının stada gelişi
- Otobüslerden detaylar
- Taraftarların tezahüratları
- Gözaltı anları
- Taraftarların polise tepkisi
- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GözaltınaAKINOlgucan KALKANBeşiktaşZiraat Türkiye KupasıStadyumuVodafone ParkKadıköySaracoğlu Spor KompleksiYoğunTaraftarların KadıköyTaraftarlarınGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ BeşiktaşOtobüslerdenGözaltıGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24